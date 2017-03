Malédiction sur les salaires : mais comment expliquer que les rémunérations n'augmentent quasiment plus même dans les pays au plein emploi ?

Atlantico : États-Unis, Japon, Royaume-Uni ou Canada : si ces pays sont parvenus à sortir de la crise en affichant un taux de chômage proche du niveau de plein emploi (inférieur à 5%), le taux de progression des salaires n'est pas encore revenu à son niveau d'avant crise. Assisterait-on à un nouveau phénomène de stagnation des salaires, échappant totalement au pouvoir des différentes autorités politiques et économiques ? Quelles en sont les causes ?

Nicolas Goetzmann : Le phénomène en question est parfaitement visible au sein de l'économie américaine. Bien que le pays ait pu créer 15 millions d'emplois depuis l'année 2010, ce qui a permis un reflux du taux de chômage à 4.7% pour le mois de février 2017, la progression des salaires est restée modérée par rapport à son niveau d'avant crise.

En effet, alors que les salaires du pays progressaient à un rythme annuel de 3.3% au début de l'année 2008, le seuil atteint au dernier trimestre 2016 n'est que de 2.2%.

Taux de croissance annuel des salaires. En %. Source BLS.

Le graphique ci-dessus permet d'y voir plus clair. L'année 2008 a vu se matérialiser un effondrement du taux de croissance des salaires et ce, jusqu'à la fin de l'année 2009, puis, le taux a recommencé à progresser sur un rythme plus faible pour en arriver au taux actuel. La bonne nouvelle est que la mécanique de crise a pu être enrayée, avant de repartir vers le haut. La tendance est donc favorable, mais la progression des salaires est bien à la traîne par rapport au contexte économique apparent des États-Unis. Mais cette situation était en réalité parfaitement prévisible, et la stagnation salariale n'est pas une fatalité.

Le premier point est de savoir quels sont les moteurs de la progression des salaires. D'une part, les salaires progressent lorsque les entreprises y sont contraintes, c’est-à-dire lorsque le taux de chômage est suffisamment faible pour que les entreprises se voient obligées de "débaucher" des candidats dans d'autres entreprises plutôt que de recruter des personnes sans emploi. La négociation laisse alors plus de place à la question du salaire, puisqu'un salarié va généralement quitter un emploi pour en trouver un autre, mieux rémunéré. D'autant plus que la question du mouvement inter-entreprises est le premier facteur des hausses des salaires ; c'est à l'occasion d'un changement d'emploi que les véritables progressions ont lieu, bien plus qu'en attendant les augmentations de salaires des personnes qui restent en poste. Il faut donc un état de "tension" suffisant dans le marché du travail pour que les employeurs soient contraints d'en passer par les hausses de salaires. Et derrière la baisse du chômage américain, une autre statistique permet d'appréhender la situation : il s'agit du nombre d'offres disponibles par personne sans emploi :

Ce n'est que depuis un an environ que le seuil de tension dans le marché du travail a rejoint son niveau d'avant crise. C'est donc maintenant que la progression des salaires pourrait se mettre en place, progressivement. Si la FED fait correctement son travail au cours des prochains mois et des prochaines années, ce qui devient une vraie question.

Le second point concerne la productivité. Une entreprise peut mieux payer un employé si celui-ci a une productivité horaire qui augmente. Or, les gains de productivité se réalisent par l'investissement ; soit via le capital humain (le niveau de formation du salarié), soit par la productivité issue de l'investissement des entreprises. Or, les années de crise ont vu les niveaux d'investissement s'effondrer, ce qui a conduit l'économie américaine à subir une période de sous-investissement qui se traduit aujourd'hui par de faibles gains de productivité.

Ainsi, et au final, on peut constater que ce constat froid de salaires qui progressent trop faiblement a encore tout à voir avec la crise. Ce sont des stigmates d'une crise mal gérée, ou, du moins gérée bien trop timidement.