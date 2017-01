La malédiction des fleurs de pavot : mais pourquoi ce tableau de Van Gogh est-il volé régulièrement ?

Copyright The Daily Beast - Par Allison McNearney

Depuis sa mort il y a plus d'un siècle, Vincent Van Gogh est devenu l'archétype de l'artiste maudit. Sa vie fut tourmentée et tragique, la maladie mentale et l’angoisse le menèrent à une crise de folie désormais célèbre : se couper l'oreille et l'envoyer en cadeau à une dame (mal)chanceuse.

Ces tourments ont aussi nourri son immense talent artistique. “Plus je deviens dissipé, malade, une cruche cassée, et plus je deviens un artiste créatif dans cette période de grande renaissance de l'art," écrivait-il à son frère Théo. Mais après sa mort à 37 ans (suicide ou meurtre, la question est toujours en suspens et le pistolet utilisé est toujours resté introuvable), son génie a finalement commencé à recevoir la reconnaissance qu'il méritait.

Bientôt, ce fut au tour des presque neuf cent toiles qu'il a peintes au cours de sa vie de recevoir cette reconnaissance (un tour de force époustouflant étant donné qu'il commença à peindre à l'âge de 27 ans).

Ses œuvres ont été honorées par le son du marteau des salles de vente aux enchères, scellant des prix atteignant des dizaines de millions de dollars. Reste que certaines choses sont trop convoitées. Au lieu de mener des vies paisibles dans des cadres luxueux, accrochées dans des musées célèbres ou des demeures royales, plusieurs œuvres de Van Gogh ont été la cible de voleurs, prouvant que la malédiction de la beauté est bien réelle.

La liste des musées victimes de voleurs amateurs d'art est longue et élégante. Mais un musée en Egypte a subi la honte de voir la même œuvre de Van Gogh volée non pas une mais deux fois. La toile reste encore introuvable à ce jour. Van Gogh a peint les “Fleurs de pavot”, tableau aussi connu sous le nom de “Vase et fleurs”, en 1887, trois ans avant sa mort.

Ce n'est pas son œuvre la plus célèbre, mais c'est un Van Gogh caractéristique, un chef d'oeuvre post-impressionniste représentant des fleurs jaune vif (et trois fleurs rouges) dans un vase de couleur sombre sur un arrière-plan sombre également. De 1886 à 1890, Van Gogh essaya de capturer dans ses huiles la vivacité des coquelicots qui fleurissent dans les champs du sud de la France chaque année à la fin du printemps. Il commença à peindre des natures mortes à Paris, avant d'évoluer vers les paysages de champs fleuris quand il prit résidence dans la campagne provençale. La peinture en question fait partie de la première période.

C'est une nature morte que l'artiste a peint alors qu'il vivait avec son frère à Montmartre. Quelques temps après la mort de l'artiste, “Fleurs de pavot” fit son chemin de Paris au Caire, où la toile fut installée comme morceau de choix dans l'impressionnante collection du Musée Mohamed Khalil. C'est ici que le destin des pavots a pris un mauvais tournant. Le 4 juillet 1977, “Fleurs de pavot” disparaît. Il est impossible de savoir ce qui s'est réellement passé étant donné que le gouvernement égyptien n'a jamais révélé les détails de l'affaire, mais on pense que la peinture a disparu lors du déménagement du musée, entre deux palais. Le gouvernement est resté silencieux jusqu'à aujourd'hui alors que les coupables présumés seraient un trio d’Égyptiens. Peu importe qui étaient ces bandits, la toile fut finalement retrouvée et récupérée dans un lieu non révélé au Koweït.