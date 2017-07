Mal des transports : tout ce qu’il faut savoir avant de partir quel que soit votre mode de déplacement

Atlantico : D'où vient le mal des transports ? Quel est le mécanisme physiologique qui le provoque ?

Guy Le Moing : L’origine du mal des transports a été très longue à découvrir, ce qui a entraîné de longs tâtonnements de la médecine pour porter remède à cette maladie. L’explication admise aujourd’hui est celle du « conflit sensoriel ». Je vais essayer de la résumer en quelques mots. L’homme a conscience de sa position dans l’espace au moyen de trois « sens » : la vue, d’abord, qui lui permet d’observer l’environnement, l’oreille interne qui l’informe des accélérations éventuelles, et lui donne le sens de l’équilibre.

Certains capteurs de mouvements que l’on a dans les articulations des jambes, en particulier. Dès que l’enfant commence à marcher, son cerveau apprend à coordonner les informations issues de ces trois capteurs, et cet apprentissage se grave pour la vie dans son cerveau. Le mal des transports (ou « naupathie ») se manifeste dès que deux de ces capteurs, au moins, donnent des informations contradictoires (ou différentes de celles que le cerveau a enregistrées) ; c’est ce qu’on appelle le « conflit sensoriel ». Prenons l’exemple d’un enfant qui lit à l’arrière d’une voiture ; ses yeux, fixés sur le livre, lui font croire que rien ne bouge ; son oreille interne, par contre, ressent un mouvement ; il y a conflit entre sa vue et son oreille interne ; son cerveau ne comprend plus rien, et des malaises apparaissent. Le conducteur, par contre, est rarement malade, car ce qu’il voit correspond à ce qu’il ressent.

Quels sont les meilleurs moyens de s'en prémunir ?

Eric Myon : Les traitements classiques/allopathiques :

Comme le Mercalm [Dimenhydrinate/caféïne] , le Nausicalm ou le patch à la Scopolamine.

Il s'agit d'antihistaminiques, des médicaments bien connus des personnes allergiques. Quel rapport entre le rhume des foins et le mal des transports? Aucun a priori. Ces cachets sont censés arrêter la sécrétion trop importante d’ histamine pendant la crise d'allergie. Cependant, après des tests, il est apparu qu'ils étaient aussi très efficaces pour maintenir l'équilibre interne. Comme le Viagra qui avait d'abord été mis au point pour soigner une maladie cardiaque et dont on avait découvert les effets érectiles lors de tests.

Les avantages? Ils sont disponibles dans toutes les pharmacies et ont fait leurs preuves.

Les inconvénients? Ce sont des médicaments à prendre ponctuellement et qui provoquent une forte somnolence parfois pendant toute la journée. Certains excipients comme la caféine, le gluten de blé ou le lactose sont présents dans certaines compositions pour former le cachet. Si la présence de caféine permet de contrebalancer la somnolence; ces médicaments ne sont donc pas forcément conseillés aux enfants de moins de 6 ans ou aux personnes allergiques.