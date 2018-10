Mal armée face au cybercrime : la France pourrait payer cher sa sous-estimation de la menace

Atlantico : Aujourd'hui, les moyens alloués aux autorités pour lutter contre le cyber crime sont-ils suffisants selon vous ?

Xavier Raufer : Le sommet de notre Etat est peuplé de gens nés avant l'ère digitale, comprenant mal l'immense révolution en cours.

Pour eux, le cyber-crime est un problème parmi d'autres, une malfaisance de plus. Sauf exception, ces gouvernants n'ont pas digéré que toute l'architecture de la société n'est plus qu'un immense et proliférant enchevêtrement d'ordinateurs de toute taille, du calculateur géant à l'ordinateur portable et que là est l'effort de sécurité majeur des décennies à venir.

Votre banque, la météorologie nationale, l'hôpital qui vous soigne, la caisse qui verse vos prestations, la compagnie aérienne de vos vacances et l'aéroport où stationnent ses avions, tous ces prestataires de services, entreprises, etc. gardent peut-être des façades d'avant la société de l'information - mais désormais, leur cœur est à 100% numérique donc leurs fragilités et les nôtres, aussi.

Partant, l'appareil d'Etat devrait diviser en deux ses budgets de défense-sécurité : moitié pour le monde physique, moitié pour le numérique. Faire l'un sans l'autre est absurde. Hier, le General Accounting Office de Washington (une super-Cour des comptes américaine) révélait que les systèmes d'armes d'avant-garde des Etats-Unis - nucléaires y compris (facture, plus de 1 000 milliards de dollars) - avaient été piratés par des hackers qui, ayant percé leurs "protections", avaient changé leurs écrans en façade de flipper, exigeant deux pièces de 25 cents pour continuer la partie...

La vérité - nous le disons depuis des années - est qu'aujourd'hui le cybermonde c'est la Banque de France moins les coffres forts. Il suffit de se servir quand on sait faire. Voyez les géant Facebook, et Google, leurs centaines de milliards de dollars de capitalisation et la foule de cyber-génies à leur solde. Cette semaine, on apprenait que Facebook s'était fait piquer 14 millions de comptes de ses clients, avec données personnelles. D'usage, on réalise ensuite que c'est le double ou le triple. Il suffit d'attendre. Et Google obligé de fermer Google+, désossé par des pirates. C'est pareil toutes les semaines.

Comment expliquer cette pénurie ? Est-ce un problème de "vision", au sommet ?

Tant que la prise de conscience évoquée ci-dessus ne sera pas faite, on mégotera. On continuera à édifier une ligne Maginot numérique, confiée à des ingénieurs super-compétents - mais sans culture criminologique, donc un peu naïfs face aux pirates. C'est une classique affaire de décision politique. Chacun sait (depuis Carl Schmitt) qu'"est souverain celui qui désigne l'ennemi".

Plus largement : pénurie de moyens ? J'ignore - et je soupçonne que nul ne sait vraiment. Il faudrait d'abord un audit, suivi d'un diagnostic - après, déterminer l'effort financier à faire. Là, j'ai le pénible sentiment qu'on évoque des sommes, en plein brouillard.