"La maison du soleil" : un manga drôle, attachant, apaisant

MANGA

LA MAISON DU SOLEIL

de Taamo

Ed. Pika

Série en cours, 3 tomes publiés actuellement.

RECOMMANDATION

BON

THEME

Mao est fille unique et ne vient pas d’une famille particulièrement aimante. Elle vit plus en co-location qu’autre chose avec ses parents. Après leur divorce, elle pense que les choses vont s’améliorer, en décidant de vivre avec son père. Malheureusement pour elle, ce dernier se remarie et elle ne parvient pas à trouver sa place dans cette famille recomposée où on l’oublie trop facilement. Finalement, elle décide de rejoindre son ami d’enfance, Hiro, qui vit seul dans une grande maison familiale depuis le décès de ses parents.

Tous deux vont apprendre à vivre ensemble, avec les joies et les peines de la vie quotidienne. Et cette étrange vie à deux va leur convenir plus qu’ils ne le croyaient.

POINTS FORTS

Drôle, émouvant et tendre, La maison du soleil est un shôjo (manga pour jeunes filles) dans les règles de l’art où les blessures de l’âme sont soignées avec de l’attention et de la tendresse. Le duo formé par Mao et Hiro est haut en couleurs et leur cohabitation n’est pas toujours simple; mais l’ambiance reste bonne enfant et leurs aventures se lisent avec plaisir.

POINTS FAIBLES

Ce shôjo reste très classique et ne renouvèle pas le genre. L’histoire est plaisante mais donne l'impression d'un je-ne-sais-quoi de déjà lu.

EN DEUX MOTS

Ceci étant, La maison du soleil est un manga attachant et apaisant qui met du baume au cœur, lors d’une lecture douce et tranquille.

UNE PHRASE

Ou plutôt deux:

- « Autrefois, cette maison avait comme un pouvoir magique. Là-bas, on se mettait à rire même quand on pleurait. J’ai toujours pensé qu’un magicien invisible y résidait. »

- « Je suis contente. On dirait que… j’ai enfin… un chez-moi. »

L’AUTEUR

Née un 26 janvier à Osaka, Taamo est très discrète. La maison du soleil est sa première série, publiée en 2010 par un grand éditeur japonais, le groupe Kôdansha. Cette série vient d'être traduite et publiée en France en 2017 par les éditions Pika.