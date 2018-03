"Maison sans fenêtres" : BD-Photo: un couplage efficace

POINTS FORTS

1- L'association entre la bande dessinée et le reportage photographique permet d'imager ce qui ne peut être montré, les violences faites aux enfants et à leurs parents, et de montrer ce qui peut l'être, leurs lieux de vie, refuges, écoles, rues, mais aussi, heureusement, hôpital pédiatrique de campagne.

2- Ce livre est complété de photos couleurs en pleine page, d'une grande intensité, intimistes et pudiques. Elles ponctuent la bande dessinée toutes les 4 pages, donnant corps au récit avec un réalisme sobre et puissant.

3- Marc Ellison, le photographe, complice de cette aventure hors norme, a réalisé, pendant l'enquête de Didier Kassaï le dessinateur, 22 petits films, ou sujets (de 30 secondes à 1 mn), Tournés sur place, très immersifs, avec une optique qui permet de voir les décors à 360°, ces petits films peuvent être déclenchés en flashant, avec un téléphone portable, les QR codes insérés dans les pages.

POINTS FAIBLES

1- Sans remettre en cause le talent de Didier Kassaï, on pourrait être déçu par la sobriété des dessins. Réalisés dans un style aquarellé, ils traduisent cependant bien les sentiments et les ambiances que les films ou les photos donnent à voir.

2- Ce n'est pas non plus un défaut, mais l'histoire est linéaire, conforme à l'esprit de reportage. Elle décrit tour à tour les situations vécues par les enfants, souvent victimes de violence familiales, souvent orphelins du fait du conflit, souvent dans un état sanitaire très préoccupant. Dans cette même linéarité sont décrits celles et ceux qui leurs viennent en aide, et aussi en aide à leurs parents.

EN DEUX MOTS

Pour un sujet aussi difficile que ces enfances volées au cœur de l'Afrique, Maison sans Fenêtres dévoile des détresses qui seraient restées étrangères à l'auteur de cette chronique, et à bien d'autres, si ce récit n'avait pas pris la forme originale d'un reportage en bande dessinée. Médecins Sans Frontières, qui gère des infrastructures médicales à Bangui et dans sa région, co-éditeur de cet ouvrage, met en scène Didier Kassaï, le dessinateur allé à la rencontre des enfants. Les photos de Marc Ellison renforcent le réalisme d'un récit qui ne peut qu'ébranler le confort de nos vies, si ce n'est, simplement bouleverser. Ce roman reportage en bande dessinée est une initiative rare qu'il convient de saluer.