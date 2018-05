Mais de quoi la Fête à Macron est-elle le nom ?

Atlantico : Le 4 avril dernier, le député de la France Insoumise, François Ruffin, avait appelé à « faire la fête à Macron », une manifestation qui aura lieu ce samedi 5 mai. Alors que l'élection d'Emmanuel Macron avait pu se matérialiser sur des critères plus sociologiques que politiques, ne s'agit-il pas ici d'une opposition qui se cristallise en miroir de ce clivage sociologique ? Au-delà de la France Insoumise, la proposition faite par François Ruffin, cette nouvelle forme d'opposition « festive », est-elle ainsi le résultat de cette bascule d'une opposition politique à une opposition sociologique ?

Christophe Boutin : Bascule ou tradition ? Il est permis de se poser la question, qui nous renvoie aux grands mythes politiques et à ces non-dits qui sont sous-jacents à certains discours. Si l’on regarde notre histoire, on ne peut que constater, d’abord, que la gauche de la gauche a souvent tenté de jouer la carte du « festif » pour mieux imposer sa violence. Sous la Révolution, c’est aux accents des chansons (Le Ça ira ou La Carmagnole bien sûr, mais aussi tant d’autres) que l’on massacre dans les prisons de Septembre. La violence n’est plus un choix douloureux et réfléchi dont le monopole légitime est nécessairement réservé à l’État. Étant festive, elle en devient « naturelle », et le meurtre, qui peut être partagé par tous, acquiert ainsi un côté populaire et bon enfant. En France, « tout finit par des chansons », y compris la vie de ceux qui prétendent s’opposer à la gauche. La droite, elle, a toujours négligé ce caractère festif, elle a le massacre politique triste – Thiers et la Commune en étant l’un des plus sinistres exemples –, ce qui la dessert nécessairement auprès des artistes et saltimbanques.

Si, l’on veut bien retenir ce lien entre fête et violence, on notera que le terme retenu par François Ruffin est révélateur par son ambiguïté volontaire même, car on sait le potentiel de violence que recèle la formule « faire sa fête à quelqu’un ». Bien sûr, il n’y a ici aucun appel au meurtre, et il s’agit au mieux, symboliquement, de « faire sa fête » politiquement au Président, en créant la base d’une contestation accrue, en faisant « converger les luttes » par et dans le festif, et en dépassant le cadre purement politique pour le mêler de sociétal plus que de social. Mais le non-dit reste bien présent.

Et il est un autre élément non dit de la formule, celui qui prétend faire entendre la voix de la « France d’en bas » (nécessairement festive) quand le discours serait monopolisé par la « France des riches » (nécessairement triste). Le festif permet en effet la transgression de l’ordre social dans l’ambiance des saturnales, du carnaval ou de la fête des fous, et l’on retrouve cet égalitarisme cher à Edwy Plenel qui permet de s’adresser au Président de la République comme s’il était le « citoyen Macron ». Enfin, si elle n’a pas grand chose à dire, comme l’enfant frondeur qui crie pour se faire remarquer et avoir l’impression d’exister, cette gauche entend faire le plus bruyamment possible la fête pour gêner ou empêcher le débat politique.Voilà donc pour cette « opposition en miroir », miroir inversé bien sûr, et pour le jeu de rôle auquel elle donne lieu, qui mêle opposition politique et sociologique plus qu’elle ne remplace l’une par l’autre.

Raul Magni Berton : On peut penser que le vote pour Macron est plus facile à prédire si l'on regarde le revenu des gens, que si on prend en compte leur positionnement politique. En fait, cela n'est pas tout a fait exact, mais ont peut dire que l'électorat de Macron est caractérisé par des classes aisés qui ont réussi à occuper le centre de l’échiquier politique, alors que, de l'autre coté, les classes populaires, sont divisées à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Aujourd'hui, donc, il y a plus de désaccord politique parmi les gens qui ont un faible revenu, que parmi les gens aisés, largement réconciliés autour d'un président qui leur convient.

La manifestation lancée par Ruffin reste malgré tout plus "politique" que "sociologique" parce que globalement ancrée à gauche. L'objectif est bien sur de réconcilier les faibles revenus sous un seul drapeau, mais pour le moment, nous y sommes encore assez loin. Pourtant, c'est bien ce que tous les mouvements de gauche ou de droite essayent de faire. L'aspect "festif" a probablement également cet objectif: rendre l’événement suffisamment accueillant pour que les désaccords politiques passent en second plan et les gens s'y mélangent.

Christian Bidegaray : Je ne suis pas très à l’aise avec votre distinction entre critères sociologiques et critères politiques, dans la mesure où ces deux éléments sont mêlés. On a fait remarquer que l’électorat de Macron était celui de l’ouverture au monde et des gagnants de la mondialisation (France des métropoles), alors que ses adversaires, notamment au FN, étaient ceux de la France des oubliés et des vaincus de la mondialisation (France périphérique). De fait les CSP + sont nombreuses dans l’électorat macronien, quand le vote ouvrier se retrouve davantage au FN ou chez les Insoumis. En ce sens on peut voir en effet des clivages sociologiques, mais dont la portée politique est évidente. François Ruffin et la France insoumise, jouent de ce critère et développent l’idée d’un Macron président des riches (et François Hollande a surenchéri en disant qu’Emmanuel Macron est « le président des très riches »). De fait on voit aujourd’hui les Insoumis, Benoît Hamon, le Parti communiste et ce qui reste du parti socialiste développer cet argument, dans une sorte de réactivation de la lutte des classes. Mais pour l’instant entre les infirmières, les cheminots, les pilotes d’Air France ou les étudiants hostiles à la sélection à l’entrée de l’université, il n’y a guère d’unité (pas de convergence des luttes) sinon une agrégation de mécontentements, mais les buts de chacun de ces mouvements sont fort différents. C’est parce qu’il en a conscience que Ruffin propose une « fête à Macron » en espérant que de l’addition de ces colères pourra naître une unité que jusqu’ici ni la CGT, ni JL Mélenchon ne sont parvenus à créer. Après les débordements des black blocks du 1er mai, Ruffin et les siens ont intérêt en effet à faire une manifestation festive, pour ne pas se mettre l’opinion à dos. C’est d’un certain côté une réactivation des « festivités » de mai 68, (« sous les pavés la plage », « laissez la peur du rouge aux bêtes à cornes ! » etc). Mais l’humeur aujourd’hui n’est plus festive, et si en 68 la France connaissait le plein emploi, tel n’est hélas plus le cas.