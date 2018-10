Mais qui sont ces gens qui courent en groupe dans Paris (et surtout est-ce une bonne idée de courir en ville)

Atlantico : Alors que la course à pied est plutôt quelque chose de solitaire, pourquoi les gens aiment-ils autant courir en groupe et dans la rue ? Quel est le profil de ces runneurs ?

Jean Pierre De Mondenard : Dans toutes les activités d'endurance, vélo et course à pied, il y a forcément des gens qui sont attirés par le fait de la pratiquer quand ils veulent.

Ils n'ont besoin de personne, pas besoin de donner rendez-vous à une certaine heure et le font donc seuls. C'est le cas chez les gens qui travaillent, qui ont une vie professionnelle prenante. Ils n'ont pas forcément le temps d'aller à un rendez-vous qui est une perte de temps.

En revanche, il y en a qui ont besoin d'être avec d'autres pour se stimuler car dans un groupe, il y en a toujours un pour bouger les autres, alors qu'ils n'en avaient pas forcément l'envie. Il y a donc l'effet de meute qui est attractif pour d'autres catégories de gens. C'est pour ça que les sports d'endurance séduisent tous les métiers, tous les styles de fonctionnement humain. Il ne faut pas oublier un autre aspect par rapport au groupe : il se forme souvent à partir d'un club. Il y a des clubs de course à pied où les gens trouvent des conseils, des membres qui vont les aider à débuter ou à progresser.

Les groupes de trois ou quatre individus qui courent ensemble, c'est pour se stimuler l'un-l'autre et pour discuter, ce qui est problématique au niveau des appuis. Quand on parle en courant, il faut regarder devant soi, pas en étant la tête inclinée vers l'autre personne.

Quels sont les risques physiques à courir en ville/groupe ?

Il existe un risque sous-évalué parce qu'il paraît anodin. Lorsque vous courrez en groupe, c'est sur le trottoir donc en pente par rapport à la rue et à la chaussée. La différence de niveau va jouer dans vos appuis, donc si vous êtes à plusieurs sur le trottoir, certains vont être au niveau le plus bas tandis que d'autres seront à l'endroit le plus plat. Alors les appuis vont être modifiés et peuvent avoir un impact sur notre corps au fil du temps. Je conseille toujours aux gens de varier le parcours, pas de faire une boucle, sinon la même jambe sera toujours du côté le plus bas et vous allez « déhancher »

En parlant de ces appuis et de l'importance de garder un caractère symétrique, on remarque que les deux sports où la symétrie est l'objectif numéro 1 de tous les pratiquants sont la course à pied et le cyclisme. Parce qu'à vélo vous êtes aussi bloqués d'un pied à l'autre. Et si vous avez une jambe plus courte, vous vous décalez sur la selle. De quelques millimètres seulement, mais en cas de pratique régulière, on se retrouve avec une douleur au genou au bout de quelques mois et un traitement anti-inflammatoire n'y changera rien.

Donc la façon de courir est importante et peut entraîner une dysmétrie dans votre course et amener un problème que beaucoup de débutants connaissent : la fracture de fatigue. Lorsque vous commencez la course à pied, le but est de renforcer votre organisme progressivement sans l'agresser. Si vous allez trop vite, vous l'agressez et vous vous blesserez. 60% des débutants en course à pied se blessent dans l'année ! Mais si vous y allez progressivement, vous allez renforcer votre corps : l'os se densifie, devient plus costaud. On mesure par exemple dans le tennis que le bras qui frappe a une densité osseuse de 40 % supérieure à l'autre bras. On renforce les os et ça se fait progressivement, c'est important à connaître mais malheureusement je lis peu ce genre de conseil, c'est pourtant très important.