Mais qui saura séduire durablement les catholiques français maintenant qu’ils ont repris goût à la politique ?

Atlantico : Depuis 2012 et la grande mobilisation de la France catholique contre le mariage pour tous, comment a évolué l'électorat catholique en France ? Est-ce que la baisse de la pratique religieuse a entraîné par effet de levier une droitisation du vote et un engagement militant qui s'est radicalisé ?

Jérôme Fourquet : Ce que l'on constate, c'est que l'on a historiquement un électorat catholique pratiquant majoritairement ancré à droite jusqu'à présent réfractaire au vote FN.

Il y avait toujours la persistance d'un vote "catho de gauche". Les catholiques ne sont évidemment pas un bloc politique homogène et plusieurs sensibilités s'expriment mais les "catholiques de gauche" sont minoritaires (25%) et environ la moitié des pratiquants votent à droite alors que 15% votaient pour le FN historiquement.

C'est le point de départ avant la présidentielle de 2012. Dans le livre, nous essayons d'expliquer comment, assez rapidement, et notamment au moment de la manif pour tous il y a eu un processus de "radicalisation", de "droitisation" dans cette partie de la population (évidemment tous les catholiques n'ont pas soutenu la Manif pour tous). Ce processus s'opère autour d'une double prise de conscience qui n'est pas facile à dater mais qui s'opère dans ces années-là. Quelle est-elle ? D'une part les catholiques avaient intégré l'idée qu'ils étaient minoritaires dans la société française mais l'échec de la mobilisation contre la loi Taubira a révélé cela de manière plus cinglante. Jusqu'à présent cette position minoritaire n'avait pas prêté à conséquence dans la mesure où il y avait une espèce de "gentlemen agreement" entre les catholiques et la République. Un accord tacite qui avait été écorné en 1984 quand la gauche s'était attaqué à l'école libre ce qui avait suscité une grande mobilisation à l'instar de ce qu'il s'est passé en 2012. Quand cette mobilisation avait eu lieu, la gauche avait reculé et abandonné ce projet. Là nous sommes dans un schéma dont le début est similaire sauf que cette manifestation se solde par un échec. A partir de là, les catholiques prennent complètement conscience qu'ils sont minoritaires désormais et que ce statut peut les exposer à ce que le législateur adopte des textes en contradiction profonde avec leurs valeurs alors que jusque-là ils avaient été préservé de ce cas de figure.

Parallèlement à cela il y a une autre prise de conscience qui s'opère dans le temps. La société française est en voie de déchristianisation très avancée (et même de déconfessionnalisation) et ce n'est pas uniquement contre cela qu'il faut se mobiliser mais contre aussi ce qui est perçu comme une concurrence très active ou efficace de la part d'une religion plus récemment installée sur notre sol qui est la religion musulmane. C'est un autre aspect du phénomène de radicalisation qui va là aussi aboutir à une radicalisation multiforme de toute une partie de la population catholique pratiquante. L'expression la plus visible de cette "radicalisation" ou "droitisation" de l'électorat catholique ce sont les résultats du deuxième tour de la présidentielle où 40% de catholiques pratiquants sondés votent Marine Le Pen. Certes ils n'avaient pas de candidats de droite pour qui voter, mais en 2002 et même si l'offre politique était différente, le candidat FN de l'époque avait fait entre 15 et 18%. Il y a plus qu'un doublement du vote en faveur de l'extrême droite dans cet électorat, ce qui n'a pas manqué de susciter la controverse dans cette communauté.