Mais quelles seront les conséquences du revirement de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à propos de la GPA ?

Ce 24 janvier la Cour européenne des droits de l’Homme a statué sur l’affaire Paradiso confirmant que l’Italie peut retirer la garde d’un enfant conçu par GPA. Concrètement, sur le plan juridique qu’est-ce que cette décision va changer ? Quelle va être son influence sur les législation à venir ?

Caroline Roux : Il convient de rappeler les faits qui étaient jugés. Le gouvernement italien avait retiré, en 2011, quelques mois après sa naissance, un enfant né par gestation pour le compte d’autrui (GPA) à un couple commanditaire italien, alors même que cette pratique est interdite en Italie. Le couple avait versé la somme de 49 000 euros à une agence russe. Une enquête avait ensuite établi que l’homme n’avait également aucun lien biologique avec le bébé, d’autres gamètes ayant été utilisés au cours de la procédure.

L’arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) intervient après que l’Etat italien ait fait appel d’un premier arrêt. Il renverse la décision de section qui avait condamné en première instance l’Italie, en janvier 2015, pour violation de la vie familiale et privée des requérants, se référant à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout en affirmant ne pas remettre en cause l’interdiction italienne de la GPA. Le Collectif international No Maternity Traffic, dont Alliance VITA est un membre fondateur, s’est mobilisé tout au long de la procédure pour contrer cette décision qui entérinait de facto la vente d’enfants.

Avec cette nouvelle décision qui juge l’action de l’Italie proportionnée, l’État italien est confirmé dans sa détermination à protéger l’intérêt de l’enfant « compte tenu de l’absence de tout lien biologique » et de « la précarité des liens juridiques » de l’enfant avec le couple commanditaire. Malgré « l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs », la Cour a estimé que les conditions propres à une vie familiale n’étaient pas remplies. De plus, même si la vie privée des requérants était affectée, les mesures prises tendaient à « la défense de l’ordre », dans la mesure où la conduite du couple se heurtait à la loi sur l’adoption et à l’interdiction des techniques de procréation assistée hétérologue.

La CEDH reconnait ainsi que les Etats peuvent se défendre contre le fait accompli, pouvant aller jusqu’à légitimer, dans ce cas précis, le retrait de l’enfant à des ressortissants qui ont recours à la pratique de la GPA à l’étranger. Si c’est une avancée qu’il faut saluer, la CEDH ne s’est cependant pas prononcée explicitement sur la pratique de la GPA qui viole gravement le droit des femmes et des enfants.