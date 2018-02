Mais que se passe-t-il dans le triangle des Bermudes de l’espace ?

Atlantico : Suite au lancement de Falcon Heavy par Space X dans le courant de cette semaine, l'attrait pour la "conquête" spatial semble attirer à nouveau l'attention. Dans un contexte où le trafic devrait progresser au cours des prochaines années, quel défi l'anomalie de l'Atlantique sud (SAA), ou triangle des Bermudes spatial pose-t-il ?

Olivier Sanguy : Tout d'abord, notons qu'une progression du "trafic" spatial est ce que souhaite SpaceX. En effet, le patron de cette société, Elon Musk, a toujours défendu l'idée qu'en baissant le prix de l'accès à l'espace, il en résulterait une augmentation de la demande et donc de l'utilisation de ses lanceurs. L'avenir le dira. L'Anomalie de l'Atlantique Sud ne devrait pas poser plus de problèmes qu'à l'heure actuelle puisqu'elle est très bien localisée et qu'on sait prendre les précautions qui s'imposent. Pour la localisation, on sait ainsi que cette anomalie est liée aux ceintures de radiations de Van Allen qui entourent notre planète.

Même si cette zone de radiations plus fortes évolue dans le temps, elle est relativement stable et surveillée. De fait, les agences spatiales et opérateurs de satellites en tiennent compte. Par exemple, lorsque le télescope spatial Hubble traverse cette zone, il interrompt toute observation afin de ne pas risquer d'endommager ses instruments et son électronique de bord.

Comment expliquer l'existence de ce triangle des Bermudes spatial ?

Tout d'abord, l'Anomalie de l'Atlantique Sud existe alors que le Triangle des Bermudes est un mythe ! Revenons aux ceintures de radiations de Van Allen que j'évoquais précédemment et qui entourent la terre. Ces ceintures sont inclinées de 11° par rapport à l'axe de rotation de la Terre puisqu'elles "suivent" en quelque sorte le champ magnétique terrestre qui est incliné aussi de 11° et décalé de quelques centaines de km au regard de cet axe. Conséquence, les ceintures de Van Allen sont alors un peu plus proches de la surface du globe au-dessus d'une zone située dans le sud de l'océan Atlantique., d'où le nom d'Anomalie de l'Atlantique Sud.

D'autres phénomènes du même type sont-ils d'ores et déjà observables ? En observant le SAA, peut-on en déduire l'existence dans d'autres zones ?

Le champ magnétique terrestre et les ceintures de Van Allen ne sont pas uniformes, mais l'Anomalie de l'Atlantique Sud est la zone la plus marquante à cet effet. C'est même une aubaine pour les scientifiques puisqu'étant située au-dessus d'une région du globe très accessible, on peut l'étudier. Ainsi, le Brésil qui est concerné héberge un institut scientifique dédié à l'étude de l'anomalie. Les données récoltées servent à la communauté scientifique mondiale pour progresser dans notre compréhension du magnétisme terrestre. Il s'agit là d'études importantes car sans son champ magnétique, notre planète serait inhabitable, en tout cas pour des êtres humains. Certains émettent l'hypothèse que l'Anomalie de l'Atlantique Sud pourrait préfigurer la baisse d'intensité de ce champ qui annonce son inversion. Ceci s'est déjà produit dans l'histoire de la Terre mais n'a pas mis fin à la vie sur Terre car le champ s'inverse mais ne s'arrête pas !