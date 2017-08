Mais que préfigurent les 100 premiers jours d’Emmanuel Macron face à l'ascension de la loi travail ?

Atlantico : Après 100 jours passés à l'Elysée, seuls 36% des Français sont satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron (sondage IFOP pour le Figaro), traduisant une lourde chute depuis son arrivée au pouvoir. Selon ce même sondage, le mécontentement des Français semble se cristalliser sur les questions sociales : baisse des APL, hausse de la CSG, projet de loi travail. Ces questions sont elles effectivement la principale cause de rupture entre les Français Et Emmanuel Macron ? Dès lors, comment anticiper le projet de loi travail qui sera présenté le 31 août prochain ?

Jérôme Fourquet : Effectivement quand on analyse dans le détail les résultats de ce sondage Ifop pour Le Figaro on constate d'une part que l'appréciation du bilan est plus négative que celui que les Français établissaient concernant Fançois Hollande à la même période et deuxièmement que les dimensions sur lesquels l'insatisfaction était la plus importante était concentrées sur les questions économiques et sociales (CSG, APL…) .

On constate également qu'un certain nombre d'annonces sont jugées négativement alors même que ces mesures ne dépendent pas ou ne se rattachent pas aux questions économiques et sociales comme la sortie de l'état d'urgence annoncée en novembre prochain. Le mécontentement est sans doutes lié à un décalage ressenti entre la tonalité de la campagne et la mise en œuvre de la politique concrète une fois élue du président Macron avec en point d'orgue le discours de politique général d'Edouard Philippe avec les reports des mesures "positives" comme la taxe d'habitation couplé des coupes budgétaires et efforts sociaux programmés dès le début du quinquennat.

Ce décalage peut expliquer en parti le décrochage sur les questions économiques et sociales. Ensuite la question de l'état d'urgence est une question intéressante, on voit dans notre enquête qu'il y a peut-être une première traduction des difficultés concrètes de la mise en place d'une pol du "en meme temps" cad prendre un certain nombre de mesures issues de la tradition de gauche et en meme temps suivre des fils traducteurs issus de la droite. Cela donne un double mécontentement pour des raisons opposées qu'il sera possible de retrouver tout le long du quinquennat.

Si l'on en revient aux orientations économiques et sociales on a assurément un rendez-vous majeur dans quelques jours lorsque le contenu de la réforme du Code du travail sera donné. Sur ce point le contexte est important. Premièrement les précédents quinquennats ont montré que c'était en début de mandat que se figeait le cadre général de perception de l'action d'un nouveau président.

Ce qui se joue aujourd'hui est décisif car cela va teinter la suite du quinquennat. Le cadre général interprétatif va être posé. Une fois qu'on a cela en tête on comprend que le choix qui va être celui de Macron sur l'orientation des ordonnances va être décisif. Il y a deux options qui s'ouvrent, soit on est sur une logique assez maximaliste de réforme en profondeur assez ambitieuse et énergique qui s'inscrit en rupture avec nos traditions (ce qui serait cohérent avec le souhait de ne pas reproduire les erreurs de Hollande) quitte à se fâcher avec les syndicats. La deuxième option consiste à penser que compte tenu des indicateurs sondagiers qui montrent l'érosion de la cote de popularité de Macron, il est urgent de ne pas jeter d'huile sur le feu et s'en tenir à une réforme relativement consensuelle, relativement modeste.