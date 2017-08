Mais que peut-on vraiment espérer de la création d'une "police de sécurité du quotidien" ?

Atlantico : Dans une interview donnée au Figaro, le ministre de l'intérieur Gerard Collomb a fait part de sa volonté de créer une police de "sécurité du quotidien" d'ici à la fin de l'année, répondant ainsi aux promesses de campagne d'Emmanuel Macron sur la création d'une police de proximité. Quelles sont les résultats d'expérience française en la matière, quelles en sont les avantages et les inconvénients ?

Mathieu Zagrodzki : La question est vaste. La principale expérience de police de proximité a été la période 1997-2002. C'est la période de la gauche plurielle sous Lionel Jospin. Elle a beaucoup été brocardée car jugée laxiste et inefficace par une large partie de la droite.

L'idée de la police de proximité est de faire travailler la police sur des périmètres plus petits, de préférence à pied car cela facilite le contact avec les gens et de traiter des questions trop souvent négligées par la police, en l’occurrence tout ce qui touche à la petite délinquance et aux incivilités. Le problème de la police de proximité telle qu'elle a été menée à l'époque, c'est qu'elle a été généralisée trop rapidement. On est passé d'une phase expérimentale dans quelques zones pilotes déclenchée vers 1998 à une généralisation à tout le territoire français (plus de 400 circonscriptions) en l'espace de deux ans. C'était beaucoup trop rapide et précipité, la raison en étant l’approche de différentes échéances électorales (notamment les élections municipales de 2001).

Quel bilan en tirer ? La principale critique qui a été essuyée était que les chiffres de la délinquance entre 2000 et 2001 étaient mauvais. Mais il faut nuancer cela par le fait que ces chiffres ne sont pas nécessairement ce qu'il y a de plus fiable pour évaluer le niveau de sécurité d’un pays car ils sont dépendants des pratiques d’enregistrement. Ensuite, cela nécessitait de démultiplier les points d'accueil de la police à travers le territoire en ouvrant des postes de police de quartiers. Mais en faisant cela vous devez nécessairement mettre de gens à l'accueil. Et lorsqu'ils sont à l'accueil, ils ne peuvent pas être sur le terrain. Cela a conduit à une forme de paradoxe. Le but initial était de rapprocher la police de la population et de mettre plus de gens sur la voie publique alors qu'en réalité la création de postes de police de quartier est allée à l'encontre de cet objectif-là.

En observant les résultats à l'international, on constate que la police de proximité ne fait pas baisser la délinquance. En revanche elle a des effets significatifs sur l'image de la police et sur le sentiment d'insécurité. Ce qui n'est pas négligeable car améliorer l'image de la police enclenche un cercle vertueux : plus les gens trouvent la police légitime plus ils vont être susceptibles de collaborer avec elle et d'apporter un soutien plus ou moins actif aux forces de l'ordre. C'est le bienfait principal de la police de proximité.