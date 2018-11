Mais pourquoi tant de jeunes hommes sont ils incapables de faire l’amour sans avoir recours à des petites pilules bleues ?

Atlantico: Comment expliquer la progression de la consommation de viagra chez les jeunes hommes en bonne santé au Royaume-Uni ?

Michelle Boiron: Il me parait important de faire la différence en « être en bonne santé » et « une bonne santé sexuelle », même si aujourd’hui le lien est souvent fait entre ces deux états qui sont parfois corrélés.

Le symptôme de la «panne sexuelle» dont on sait qu’elle peut se produire une fois dans la vie d’un homme, devient vite une angoisse quand elle se reproduit plusieurs fois.

Il n’est pas question, si possible, d’en faire un drame. Néanmoins il faut consulter un médecin spécialiste pour évacuer toute pathologie médicale dont la panne serait le premier symptôme : les problèmes cardio-vasculaires, le diabète, le surpoids, le cholestérol, la dépression… C’est peut être l’occasion de faire un bilan médical et de consulter, avant de penser à une cause psychologique.

Ceci étant dit, l’homme d’aujourd’hui est sur-informé ; il a connaissance de la petite pilule bleue. Il peut s’en procurer assez facilement auprès de son généraliste. Elle est prescrite, à mon sens, un peu trop systématiquement avant même qu’ait été menée une anamnèse poussée pour comprendre les causes de l’apparition de ce symptôme. Il n’est évidemment pas question de rester dans cet « état là » mais, en revanche, de se poser deux minutes avant d’utiliser cette béquille. L’âge du patient est évidemment à prendre en compte. Ces jeunes hommes de 20 ans qui souffrent de problèmes érectiles à l’âge où « ça » bande tout seul ne comprennent pas ce qu’il leur arrive et paniquent, à juste titre.

Hélas c’est sur ce type de patients que les IPDE5 ne sont pas toujours efficaces parce que n’étant pas la bonne indication. Pour exemple ce patient tout jeune qui a eu des expériences avec deux jeunes filles très libérées et qui ont eu des exigences un peu hard pour un jeune homme vierge : pour l’une, alors qu’il était vierge, elle a imposé pour leur première fois une copine, et pour l’autre, aucun préliminaire mais une sodomie directement !

Pour certains hommes l’excitation auraient pu être à son summum dans ce genre de situation. Précisément parce que c’est lui qui l’aurait décidé avec le doute de l’acceptation de l’autre et avec un côté transgressif. Mais l’incitation et l’injonction auraient pu aussi créer une panne pour des hommes chevronnés !

Un acte imposé par la partenaire est souvent dommageable pour l’homme.

A fortiori pour ce patient qui s’est vu imposer un acte à trois, l’injonction était effractante et il s’est senti à la fois piégé, s’il ne s’exécutait pas, et impuissant s’il fuyait… Alors la première fois a été subie ; il s’est exécuté. Ces actes violents lui ont laissé quelques séquelles, une image dévalorisée de la femme. La petite pilule bleue dans ce cas précis ne pourrait résoudre ses difficultés.