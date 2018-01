Mais pourquoi les super-profits du CAC 40 ne se traduisent-ils pas par de super-investissements ? Petits éléments de réponse grinçants

Article initialement publié le 4 septembre 2017

Ça y est !! Après des années de travaux patients, mes efforts sont enfin couronnés de succès : j’ai enfin découvert une source non-monétaire de la prolongation de la crise. Rassurez-vous, je ne suis pas devenu un suppôt du clan BCE-Macron, pour qui rien n’est monétaire. Il y a bien un énorme problème monétaire, puisqu’à la camisole monétaire unique de l’euro qui bloque de nombreux ajustements de marché s’ajoute une gestion tactique lamentable, procyclique et fort peu transparente, de cette monnaie, qui conduit à la rendre déflationniste et donc trop chère.

Mais il y a bien eu, trop peu et trop tard, une baisse des taux d’intérêt : une baisse des taux réels (ceux qui importent pour l’investissement), bien moins prononcée que celle des taux nominaux qui accapare l’attention des Pangloss des médias et des agences immobilières, certes, mais une baisse tout de même. Alors, pourquoi l’investissement ne repart-il pas ? Pourquoi ne repart-il pas aujourd’hui alors qu’un régime de sous-investissement a fait rage pendant des années (nous aurions pu compter sur un rattrapage plus substantiel) ? Pourquoi ne repart-il pas alors que les profits sont plutôt mieux orientés depuis déjà trois ans (on se souvient de la formule célèbre, « les profits d’aujourd’hui font les investissements de demain ») ? Il y a de multiples explications possibles, tantôt structurelles (le déplacement de l’économie vers l’immatériel, or les investissements intangibles sont plus légers et probablement moins bien comptabilisés que les bons vieux investissements physiques de jadis), tantôt monétaires (nos satrapes de Francfort n’ont pas cru bon de s’engager vraiment dans le temps, pour le QE comme pour les taux, de sorte que les agents privés ne sont pas sûrs de la pérennité des taux bas et de la reprise de la demande agrégée, sans compter que fort peu de choses ont été faites pour réduire le surplomb de dettes des entreprises), et puis aussi les usual suspects réglementaires, fiscaux, etc. ; passons, tout cela n’a rien de très original, je voudrais vous présenter une piste plus incertaine mais qui a le mérite d’être inédite.

Vous savez qu’à chaque fois qu’on se lance dans un investissement, ou dans la conception d’un business plan, ou dans n’importe quelle opération sur plusieurs années, on doit trouver une valeur (une valeur présente) aux revenus futurs et aux engagements futurs. Dit autrement, il s’agit de fixer un prix au temps, à la rencontre de deux exigences légitimes : d’un coté, il faut dévaluer le futur car entre temps bien des choses peuvent arriver et un tiens vaut mieux que deux tu l’auras (préférence pour le présent) ; d’un autre coté, une dévaluation excessive du futur vous ferait perdre de l’appétit pour des projets somme toute intéressants dans la durée, susceptibles de dégager des cash flow réguliers à défaut d’être mirobolants, a fortiori dans une ère d’inflation nulle, d’opportunités de croissance en baisse et (par conséquent) de taux comprimés pour longtemps.