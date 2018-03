Mais pourquoi serait-il plus moins recommandable de lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen que les livres de Christine Angot ?

Parce qu'elle donne au duo phare - quelle nostalgie nous point en songeant à Naulleau et Zemmour ! - formé par Yann Moix et Christine Angot une visibilité, une importance, une influence sans commune mesure avec sa qualité intrinsèque.

Parce qu'elle constitue une caisse de résonance pour le moindre propos de l'un ou de l'autre et qu'elle incite à adhérer, sans l'ombre d'une réserve, à la pertinence et à la profondeur de telle ou telle pensée qui est recueillie médiatiquement comme une révélation, telle une lumière.

Rarement contestée.

Parce qu'elle conduit à exclure forcément une présomption qui n'est pas si rare que cela : celle de la bêtise.

D'autant plus qu'on n'ose pas l'invoquer face à une Christine Angot si naturellement concentrée sur elle-même, tellement persuadée de la fulgurance de ses réflexions que tout, chez elle, physiquement, cherche à nous transmettre l'éclat de son génie, avec une expression évidemment sans limpidité.

Qui pourrait avoir l'audace de se moquer d'une attitude tellement certaine, par sa componction et sa gravité affectée, de dominer le débat et de mériter d'être admirée, toutes affaires cessantes ? Christine Angot se prend tellement au sérieux qu'il serait indélicat, presque grossier de la prendre à la légère.

Yann Moix est d'une autre qualité. On peut discuter ses positions, les polémiques qu'il lance à intervalles réguliers moins parce qu'il y croit que par un souci constant de se démontrer qu'il continue à exister et qu'il demeure un vif trublion, un provocateur qui ne s'assoupit pas. Il annonce qu'il va déposer plainte pour diffamation, à ses risques et périls, au sujet de Calais, contre le ministre de l'Intérieur. Cette nouvelle va le rassasier durant quelque temps. Yann Moix peut être insupportable mais au moins n'est jamais stupide.

J'ai la faiblesse, en revanche, d'aller jusque là quand je prends connaissance des réactions de Christine Angot au sujet du succès - certain et qui était prévisible - du premier tome des Mémoires de Jean-Marie Le Pen.

Elle est meurtrie et déçue par les Français parce que 50 000 d'entre eux l'avaient commandé avant même sa publication et que, selon elle, cela en dit long sur le rapport des citoyens avec la Shoah, le nazisme, le fascisme et les Juifs. Elle est choquée par le fait que Jean-Marie Le Pen, "réhabilitant" Pétain et "frisant le négationnisme", soit traité comme "une petite star".

Je pourrais, pour répliquer à ces inanités, m'abandonner à une attaque facile. Pour beaucoup, Christine Angot, dans ses livres, est aussi éloignée d'une authentique littérature que Jean-Marie Le Pen d'une conception non provocatrice de l'Histoire. Pourtant elle est lue et même encensée par certains critiques sous son charme. Pourquoi les Mémoires de JMLP n'auraient-ils pas le droit d'intéresser.

Il y a matière à une autre argumentation pour battre en brèche ce que je n'hésite pas à qualifier de bêtise, mais conforme au canon de la bienséance.