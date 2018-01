Mais pourquoi la droite ne songe-t’elle pas à soutenir plus Gérard Collomb

Depuis que Gérard Collomb (GC) est ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, numéro 2 du gouvernement, j'ai en effet l'impression que, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, il est désapprouvé, vilipendé ou, pire, moqué comme si la place Beauvau était occupé par un faible d'esprit indigne de cette haute fonction.

Les attaques qui sont portées contre lui ne sont pas toujours d'une grande décence. Elles visent parfois son apparence, sa mine, son âge et sa voix et relèvent de ces perfidies qui sont sous la République.

Si Mediapart, un jour, par miracle, le louait, je me demanderais aussitôt de quel malencontreux progressisme il aurait pu s'inspirer. Si le Syndicat de la magistrature qui déteste autant la police que son ministre se ravisait au sujet de GC, je serais immédiatement angoissé en cherchant de quel laxisme il avait dû se rendre coupable.

Je comprends aussi que l'hostilité à l'égard du ministre de l'Intérieur est classique de la part d'une gauche qui a toujours pensé que le lien entre l'autorité et l'Etat était magique. De l'Etat surgirait comme naturellement l'autorité. Ce qui est une absurdité. Rien n'est plus difficile aujourd'hui que d'instaurer ou de restaurer cette autorité. Sur ce plan GC n'est pas plus maladroit - de loin pas - que ses prédécesseurs.

Il ne leur ressemble pas et il est aussi éloigné de l'agitation parfois efficace d'un Nicolas Sarkozy que de l'excitation grondeuse d'un Manuel Valls ou de l'ennui distingué que distillait Bernard Cazeneuve, même si le tragique l'a mobilisé parfois comme il convenait !

Il est intolérable que ce "petit chose" toujours adepte d'un socialisme raisonnable et pragmatique, destiné à demeurer toujours au bord de la fonction de ministre, ait pu s'élever si haut au point de devenir l'un des très proches du président de la République. Quelle récompense pour lui mais quelle déconvenue pour tous ceux nombreux qui l'avaient sous-estimé ! (Le Figaro) A considérer le bilan de GC depuis neuf mois, je suis étonné en revanche qu'il ne soit pas soutenu par une droite plus consciente de ses responsabilités et ne faisant pas de son droit à s'opposer un emploi peu clairvoyant. Elle n'est pas seule en l'occurrence dans cette dénonciation puisque quelques députés LREM ont des fourmis dans la tête, qui pour fuir l'inconditionnalité aspirent à tomber dans des compassions sinon absurdes du moins hémiplégiques. On pourra répliquer à mon adhésion à la politique de GC qu'elle émane d'un citoyen avec sa subjectivité imprévisible mais qui a toujours été soucieux, dans le domaine du régalien, d'un équilibre entre fermeté et humanité, de la priorité donnée à l'effectivité et au réalisme. Une loi qui n'est pas appliquée non seulement ne sert à rien mais par contagion détruit peu à peu la légitimité des lois environnantes.