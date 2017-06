Mais pourquoi la Commission européenne boycotte-t-elle une partie de la franc-maçonnerie française dans ses consultations sur l'avenir de l'Europe ?

L'article 17 du Traité de Lisbonne prévoit un dialogue régulier avec les églises, les religions et les organisations philosophiques et non confessionnelles. C'est pourquoi le vice-président de la Commission Frans Timmermans (néerlandais) reçoit régulièrement des clercs et des représentants de mouvements maçonnique.

Hier, cet ancien des services secrets néerlandais recevait des francs-maçons pour évoquer avec eux l'avenir de l'Europe.

Et, surprise! il avait éliminé de sa liste tous les francs-maçons français qui acceptent l'existence d'un grand architecte de l'univers. Seules étaient présentes les obédiences françaises athées, sauf Marie-Thérèse BESSON, présidente de l'institut maçonnique européen, grande maîtresse de la Grande loge féminine de France.

On s'étonnera de cet ostracisme sans raison apparente... ou connue.

Le contexte de cette rencontre

Selon la Commission, la réunion de haut niveau avec des représentants d'organisations philosophiques et non confessionnelles qui s'est tenue aujourd'hui est la huitième d'une série de réunions qui a été lancée par la Commission en 2009, lorsque le dialogue avec les églises, les religions et les organisations philosophiques et non confessionnelles a été inscrit dans le traité de Lisbonne (article 17 du TFUE). Le dialogue relève de la compétence du premier vice-président Timmermans.

La Commission tiendra sa réunion annuelle avec les responsables religieux le 7 novembre 2017 et abordera le sujet de l'avenir de l'Europe.

