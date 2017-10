Mais où sont les pauvres qui contestent le président des riches ?

L'ONG Greenpeace a publié un extrait seulement d'un rapport concernant la sécurité des réacteurs nucléaires et des piscines d'entreposage du combustible dont le constat est plus qu'alarmant, surtout pour la sécurité des piscines de stockage.

L'île de Madagascar connait actuellement un retour conséquent de cas de peste. 40 personnes en sont mortes et 230 ont été infectées depuis début 2017.

Associer un prêtre, un rabbin et un imam dans une comédie déjantée mais non dénuée de bon sens, il fallait oser. Ce "Coexister" est une réussite sur presque toute la ligne.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Dans la Métropole lilloise, la traque des logements et des propriétaires fantômes

Les Inrocks mettent Bertrand Cantat en Une et s'offrent une polémique

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

D'une certaine façon, Zuckerberg est le meilleur antidote aux divagations pikettyenne: l'un des hommes les plus riches du monde n'avait ni nom, ni fortune, ni patrimoine, au tournant du XXIè siècle dont Piketty s'est voulu l'analyste. Si les idées de Piketty avaient été appliquées aux États-Unis, Zuckerberg aurait sans doute émigré aux îles Caïman pour échapper à l'impôt punition que l'économiste français idéalise.

Tout laisse à penser que les Français ont perçu pour ainsi dire instinctivement l'obsolescence spontanée de cette idée. Outre-Atlantique, en effet, l'innovation technologique a permis, en moins de 30 ans, de rebattre les cartes de la richesse et de forger un hyper-capital dont les détenteurs étaient inconnus il y a encore quinze ans.

Dans sa tribune au Monde, Piketty s'est insurgé contre la suppression de l'ISF. On connaît la structure binaire de la doxa pikettyenne, sur les vertus de l'impôt comme solution universelle aux problèmes politiques et sociaux. Pour l'économiste français, c'est par la pression fiscale qu'on peut rebattre les cartes de la société.

À l'injonction très pikettyenne d'appauvrir les riches pour enrichir les pauvres, les Français préfèrent la modération d'une grande politique d'équilibre. Celle-ci répond aussi au sursaut profond du pays en faveur de l'espoir d'enrichissement. Obscurément, les Français se souviennent qu'un pays qui n'offre plus la possibilité de s'enrichir quand on est pauvre est un pays de désespoir.

Une première explication de ce silence ou de cette apathie des Français tient probablement à leur accord avec le président de la République. Après tout... les riches ne sont pas si détestables que cela, et les Français savent que le quinquennat Hollande est allé trop loin dans la pression fiscale exercée sur eux pour qu'un retour en arrière ne soit pas nécessaire.

Et puis rien, ou pas grand chose!

Les fonctionnaires font plus facilement grève que les salariés du privé. Leurs motifs de mécontentement, notamment sur la CSG, sont bien installés dans les esprits, et les médias avaient balisé le chemin en annonçant une forte mobilisation.

Pourtant, de semaine en semaine, la mobilisation tant espérée par la CGT (encore que la détermination de la confédération de Montreuil pourrait faire débat) et par la France Insoumise se fait attendre. Hier, par exemple, la manifestation des fonctionnaires n'a pas rassemblé 30.000 personnes.

L'étiquette de "président des riches" collée par Jean-Luc-Mélenchon sur le dos d'Emmanuel Macron devrait faire des ravages dans l'opinion. Rien n'est plus destructeur que l'idée de l'injustice dans la conduite des affaires. Dans la détestation viscérale que l'on prête d'ordinaire aux Français pour l'argent, la situation devrait être bouillonnante.

