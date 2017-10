Mais où est le bug dans le logiciel d’Emmanuel Macron ? Parce que ça cloche grave !

Il y avait deux lectures possibles des manifestations des fonctionnaires hier.

D’abord, on pouvait considérer que cette manifestation devait porter des mécontentements et des revendications très réelles : sur le pouvoir d’achat, les conditions de travail… avec le projet de coaguler un mécontentement général et de basculer dans des mouvements plus vastes. Ça n’est sans doute pas ce qui s’est passé, même si certaines catégories de fonctionnaires suscitent la sympathie et le soutien de beaucoup. C’est le cas des hospitaliers ou des enseignants qui souffrent d’un vrai malaise.

Ensuite on pouvait aussi considérer que cette journée était celle où la CGT allait essayer de démontrer sa force, sa puissance de mobilisation, son efficacité.

Et tout ça dans la perspective des élections professionnelles qui auront lieu dans deux mois, à l’issue desquelles la CGT espère retrouver sa place de premier syndicat de France, qu’elle a perdue au profit de la CFDT. Cette journée n’a pas été celle de l'union syndicale parce que les autres centrales ne voulaient donner l'impression de participer à un mouvement plus politique que catégoriel.

Dans la rue, les verbatim étaient d’ailleurs très nuancés, très divers, très détachés aussi. « Il faut le laisser faire », « il faut lui donner du temps », « la France est un pays compliqué, susceptible… il faudrait savoir le séduire ». Voilà ce qu’on entendait le plus souvent chez « les vrais gens » dans la France profonde. Et d’ajouter souvent « de toute façon, a-t-on le choix ? ».

En fait, tout se passe comme si Emmanuel Macron provoquait désormais plus de résignation que d’adhésion à son programme. Et c’est là que se trouve le bug. Comme lorsqu’on achète un nouvel ordinateur, à la Fnac. Avec le vendeur, le logiciel fonctionne à merveille, et dès qu’on est rentré à la maison, il se met parfois (souvent) à boguer. Pendant la campagne présidentielle, le logiciel Macron tournait plutôt bien. Mais arrivé au pouvoir, il rame un peu, beaucoup. Alors qu’est ce qui bug dans le logiciel Macron ?

Pour les gens de gauche, Macron est de droite. Pour les militants de droite, il est de gauche. Normal, après tout, c’était son positionnement de départ. Mais encore ? Emmanuel Macron a gagné la présidentielle contre toute attente des vieux routiers de la politique qui n’auraient pas parié un euro sur ce « débutant ».

Le débutant a gagné pour trois raisons :

1° Parce qu’il a fait, d’abord un diagnostic très simple, partagé par l’immense majorité des français : la France ne marche pas, 10% de chômage, c’est une catastrophe historique. La France s’exclut toute seule ou presque de la compétition mondiale. La France est incapable de se moderniser…