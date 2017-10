Mais comment le FN a-t-il perdu sa capacité à dicter l’agenda politique et médiatique (et non, ça n’est pas dû qu’à une mauvaise campagne présidentielle) ?

Atlantico : Le débat politique français semble évoluer au gré des scandales et des polémiques médiatiques impliquant désormais l'opposition entre Emmanuel Macron et la France Insoumise (ISF, polémique autour de la députée FI Danièle Obono). Alors que le Front national était parvenu à inscrire son agenda dans le cadre d'un tel fonctionnement politique, comment expliquer sa perte d'influence au cours de ces derniers mois ?

On se remet difficilement d’une présidentielle perdue. En 2012, Marine Le Pen, dont c’était la première campagne, avait créé la surprise en inversant la défaite cuisante que don père avait subie, cinq ans plus tôt, face à Nicolas Sarkozy. En 2017, Marine Le Pen était créditée d’unj potentiel 30% des suffrages au premier tour par la plupart des observateurs lucides, à peu près un an avant l’élection. Or elle en obtient à peine plus de 20. Ensuite, elle n’arrive pas à élargir sa base dans l’entre-deux-tours, à l’issue duquel elle a établi un rapport de force un tiers/deux tiers.

Quand on regarde attentivement, il n’y a pas de secret dans cette défaite: Marine Le Pen a été atteinte du syndrome qui guette en permanence la droite, qui est sans doute constitutif de la droite française: la haine de soi.

Regardez comment, dans l’entre-deux-tours elle court après l’électorat de Mélenchon au lieu de chercher à faire basculer celui de Fillon. Mais cela avait déjà commencé durant la campagne de premier tour: Fillon était suffisamment affaibli pour que Marine Le Pen joue sa meilleure carte: mettre en avant Marion Maréchal-Le Pen, qui lui aurait rapporté 5 à 8% extrêmement précieux pour aborder le second tour dans une position bien plus favorable. En fait, Marine Le Pen n’a pas pris les moyens de dépasser les 40% au second tour, ce qui l’aurait installée en position d’opposante à Macron, capable de cantonner celui-ci à gauche parce qu’elle aurait campé solidement à droite.

Faut-il considérer que les thématiques (sécurité, immigration, identité) ont désormais suffisamment "diffusé" pour perdre leur caractère polémique ? La défaite politique de Marine Le Pen masque t elle une forme de victoire idéologique pour le partie et ses idées, ou s'agit il simplement de la conséquence d'un parti devenu aujourdhui "insignifiant" ?

Les enjeux liés au terrorisme, à l’afflux des réfugiés et migrants en Allemagne, aux forces de dislocation des nations dans l’Union européenne sont tels qu’effectivement, le Front National n’a plus, théoriquement, le monopole d’un discours sécuritaire, anti-immigrationniste ou identitaire. En pratique, regardez, pourtant, comme le débat est curieux, aujourd’hui: le président de la République a repris à son compte un discours d’ordre républicain, d’intégration civique et de substitution de l’identité européenne à l’identité française; il fait du Hollande avec le tempérament d’un Sarkozy. Il y a, en face, un vaste espace politique pour un discours de droite, modéré mais ferme: reprise du contrôle des frontières nationales car Schengen a échoué; immigration choisie en fonction des besoins de la France en hauts potentiels éducatifs; devoir de transmission de la culture, de l’histoire et du patrimoine français.