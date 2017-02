Mais comment expliquer cet étrange fétichisme français pour le chiffrage des programmes présidentiels quand ceux de la plupart des candidats sont totalement irréalisables ?

Alors que les principaux candidats à la présidentielle sont entrés dans une bataille de programmes et de chiffres, Emmanuel Macron fait de la résistance. Il a raison de rester en marge et de ne pas aligner les milliards d’euros aux milliers d’emplois. Il a raison de ne pas participer à ce championnat des illusionnistes. Il a raison, à condition de préciser son ambition, sa vision et la cohérence des moyens avec les contraintes qu’il doit assumer.

Les électeurs ont besoin de savoir où ils vont et comment ils y vont. Ils n’ont jamais demandé de machine à calculer miraculeuse.

Cette pseudo-exigence du chiffrage chez les hommes politiques est assez récente.

Elle date du moment où la croissance économique n’a plus été au rendez vous pour financer les promesses électorales.

Les hommes politiques ont toujours pensé que pour être élus, il fallait faire des promesses qui étonnent et font rêver. En fait, le métier n’était pas difficile, l’homme politique, du maire au député, en passant par les ministres et le président, passe son temps à caresser l’électeur dans le sens du poil et finalement à acheter des voix. Pendant plus d’un demi-siècle, la croissance économique leur a permis de payer le prix de ce qu’ils promettaient. Quand la croissance a fléchi à l’aube du 21e siècle, ils ont commencé à endetter la France. Mais ça marchait encore. Alors on a inventé l’euro. On a expliqué que l’euro devait nous contraindre tous à la rigueur. En réalité, l’euro a permis aux uns de payer pour les autres. Les fourmis du nord de l’Europe ont accepté de travailler pour les cigales du sud. Mais là encore, ceux qui paient se fatiguent et grognent.

Aujourd’hui, on sent bien que nous sommes arrivés au bout du bout de ce système. La croissance est partie dans les pays émergents et les vieux pays débordent de dettes.

Seulement voilà, les hommes politiques n’ont pas changé leur habitude. Ils continuent de promettre monts et merveilles. François Hollande a été élu sur un tissu de projets qu’il n’a jamais pu délivrer. Il n’a donc pas pu se représenter.

Aucune importance, la campagne présidentielle qui démarre redouble de promesses qui ne seront sans doute pas réalisables. Et pour paraître plus crédibles, la majorité des candidats n’hésite plus à chiffrer leurs promesses.

Marine Le Pen s’engage à "soutenir les entreprises françaises face à la concurrence internationale déloyale par la mise en place d’un protectionnisme intelligent et la mise en place d’une monnaie nationale adaptée" ce qui, au passage, ne signifie strictement rien.

Pour les salaires, elle promet de fixer l’âge légal de la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisations pour percevoir une retraite pleine. Ce qui là encore ne signifie pas grand chose puisque pour avoir 40 annuités pleines, il fallait avoir commencé à travailler à 20 ans et ne pas avoir connu un seul mois de chômage.