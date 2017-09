Mais comment s’explique la hausse record des maladies sexuellement transmissibles ?

Atlantico : Comment expliquer une telle progression des MST dans le pays? Ce phénomène est-il également observable en France ?

Stéphane Gayet : L’histoire des maladies sexuellement transmissibles ou infections sexuellement transmissibles (MST ou IST) a été fortement influencée par la pandémie de sida. Le début apparent de cette dernière date de 1981. Après une phase de sidération et de doute due à l’effet de nouveauté créé par cette maladie d’un nouveau type, vraiment très singulière, une prise de conscience collective s’est lentement effectuée. Cette nouvelle maladie, le sida, était alors constamment et implacablement mortelle. Qui plus est, son agent infectieux était transmis par voie sexuelle.

Des personnages médiatiques en sont morts en série, parmi lesquels des artistes très talentueux et justement appréciés. Le mot d’ordre préventif était alors l’utilisation d’un préservatif. Des campagnes de prévention se sont multipliées, s’appuyant essentiellement sur l’utilisation du préservatif.

Étant donné que la pandémie galopante de sida a entraîné une peur ambiante dans les années 1980 et jusqu’au début des années 1990, l’utilisation du préservatif s’est effectivement répandue, notamment chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), car le spectre de la mort par le sexe faisait vraiment peur. Il faut ajouter que, non seulement le sida tuait systématiquement, mais qu’en plus la fin de la vie était une sorte de déchéance physique pénible à tous points de vue.

La prévention de la contamination par le virus VIH, grâce à l’utilisation du préservatif, a eu pour effet, non seulement la baisse de l’incidence (nombre de nouveaux cas par an) de l’infection par le VIH, mais aussi celle de l’incidence des autres maladies sexuellement transmissibles, comme la gonorrhée (infection génitale à gonocoque), la chlamydiose (infection génitale à chlamydia) et la syphilis (infection par le tréponème). Il est indéniable que, du fait de la peur du sida, l’augmentation de l’observance des mesures préventives a fait baisser d’une façon importante le nombre des autres infections sexuellement transmissibles.

Mais cet effet d’entraînement n’a pas perduré. En 1996, la trithérapie antirétrovirale a été instaurée comme le traitement de référence de l’infection par le virus VIH. Cette trithérapie, on le sait bien, a permis de stabiliser les personnes infectées et les préserver ainsi de l’aggravation et de la mort. Au fur et à mesure que cette trithérapie s’est améliorée (plus commode, moins d’effets secondaires), on a assisté à une sorte de banalisation de ce triple traitement antiviral pourtant lourd. L’infection par le virus VIH est passée de la maladie mortelle à la maladie chronique qui permettait de continuer à vivre d’une façon proche de la normale. Cette modification de la perception de l’infection a de toute évidence été à l’origine d’un relâchement de la prévention sexuelle. Car les deux maladies sexuellement transmissibles graves, à savoir le sida et la syphilis, semblaient vaincues : la première par la trithérapie, la seconde par les antibiotiques.