Mais comment est-il possible qu’un Français sur trois se sente abandonné par l’Etat dans un pays où la dépense publique frôle les 57% de PIB ?

Atlantico : Selon une étude publiée par le Credoc, près d'un Français sur 3 "estime vivre dans un territoire délaissé par les Pouvoirs publics". Le Credoc poursuit en indiquant : "Le sentiment de délaissement est particulièrement prégnant dans les communes situées en dehors de l’influence des grandes aires urbaines, qu’il s’agisse des communes isolées ou des communes situées dans des pôles de petite taille.

Il est d’autant plus fort que les personnes vivent dans un département où la pauvreté monétaire et le chômage sont élevés". Alors que la France consacre 56% de son PIB aux dépenses publiques, comment expliquer un tel "délaissement" de ces territoires ?

Jean-Yves Archer : L'étude minutieuse du Credoc a été réalisée à la demande du CGET (Commissariat général à l'égalité des territoires) et il en ressort de précieuses informations.

Tout d'abord, il y a bien, en France, une question de l'efficacité de la Dépense publique. Elle frôle 57% du PIB et pourtant bien des citoyens sont mécontents de l'action publique.

Premier constat, les sommes gigantesques de la politique de la Ville ( type ANRU et autres pour plus de 40 milliards depuis l'ère Borloo ) ont enclenché un effet siphon sur la politique d'aménagement du territoire que pilotait naguère, avec efficacité, la DATAR. On a saigné les bourgs pour acheter une pseudo-paix sociale dans les quartiers comme le reconnait désormais l'ancien député socialiste de Sarcelles François Puponi et même Manuel Valls.

Deuxième constat, l'Etat n'a pas vu venir les modifications profondes des différentes " cartes " : la carte scolaire, la carte des déserts médicaux, la carte de l'essorage des centres villes au profit des grandes zones commerciales de périphérie. Des villes préfectures comme Nevers, Moulins sur Allier sont dans ce cas de figure.

Troisième constat, le Credoc apporte une confirmation supplémentaire aux analyses du géographe Christophe Guilluy :

Un monde d'en bas, pour reprendre quelques secondes l'infâme terme de Jean-Pierre Raffarin révélateur d'une morgue parisienne, s'est replié sur lui-même et est déficitaire en services publics. Le bureau de Poste polyvalent devient une simple agence postale et on ose dire à un public âgé : " Non, je ne peux pas vous faire cette opération ici mais vous, vous pourrez le faire avec internet ". A deux conditions près, la qualité du débit et l'accès intellectuel à internet qui n'est pas évident quand on dépasse 80 ans.

On veut basculer des territoires dans une modernité que leurs habitants ne peuvent pas toujours assumer. Vu d'en-haut, on se dit que l'action publique est admirable mais on se prive de réaliser de véritables études d'impact. Guillaume de Durat, fondateur de l'Université des déserts numériques et médicaux a récemment fait des propositions à la ministre de la Santé.

Quelles seraient les pistes d'économie ou de rationalisation des dépenses à explorer permettent de consacrer des sommes plus importantes à ces territoires ?

Le centre-ville de Nantes et d'autres points de banlieue parisienne sont devenus des lieux familiers pour tous types de dégradations de matériels urbains de type local ou national.