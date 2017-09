Mais au fait, sera-t-il possible un jour de "guérir" le vieillissement ?

Qu’est-ce que le vieillissement ?

La succession des jours et des nuits, ainsi que celle des saisons, ne nous donne qu’une notion de rythme. Nous voyons se succéder les jours et les saisons selon une boucle qui tourne sans cesse. Mais cette succession ne nous donne pas de notion de vieillissement. À chaque début de printemps, tout est redevenu comme il y a un an, deux ans, trois ans… Cependant, nous voyons les enfants grandir et les adultes se transformer. C’est cela qui nous indique de façon implacable que le temps passe, que les années défilent.

Nous voyons les autres changer au fil des ans. Mais nous ne nous voyons nous-mêmes pas beaucoup changer, en tout cas moins que nous voyons les autres le faire.

Les plus âgés d’entre nous ont des facultés qui diminuent : force musculaire, souplesse corporelle, souffle, résistance, récupération, digestion, élimination rénale, épuration hépatique, immunité, rapidité, attention, mémorisation, vue, audition… Les enfants se croient éternels, les adolescents immortels, mais les adultes prennent vite conscience de la finitude de leur existence. Ce phénomène de vieillissement se manifeste à nous comme un lent processus irréfrénable. On peut dire que l’on devient âgé à partir du moment où la disparition de l’un de nos semblables du même âge devient un phénomène courant, presque habituel.

Le vieillissement est un phénomène inhérent à la vie. Le monde inerte -comme une pierre- vieillit également, mais d’une façon extrêmement lente en comparaison avec le monde vivant ; et ce n’est pas le même vieillissement : le vieillissement biologique est bien particulier. Tous les animaux et tous les végétaux vieillissent et meurent : c’est une caractéristique essentielle de la matière vivante. On peut même dire que, sans la mort, la vie n’aurait pas de sens. Tout être vivant naît, se développe, se reproduit généralement, vieillit puis meurt, selon un cycle qui paraît sempiternel et immuable. L’homme, en dépit de toute son intelligence, de ses sciences et techniques phénoménales, conserve une espérance de vie moyenne sensiblement inférieure à 100 ans (environ 85 ans pour les femmes et 78 pour les hommes).

Quand on apprend que nos cellules et nos tissus se renouvellent sans cesse -grâce aux divisions cellulaires (mitoses)-, on a peine à comprendre que l’on vieillisse tout de même. En réalité, quand la peau d’un nourrisson de deux mois se renouvelle, les cellules de la couche basale germinative de son épiderme se divisent pour donner des cellules, certes jeunes, mais imprégnées de l’âge de deux mois, ce qui n’est encore rien. Quand celle d’un adulte de 70 ans se renouvelle, ses cellules basales germinatives donnent des cellules, certes jeunes, mais imprégnées de l’âge de 70 ans, ce qui est déjà un vrai handicap.

Pourquoi vieillissons-nous ?

Ainsi, malgré la mort de cellules âgées et leur remplacement par des cellules jeunes, qui ont lieu en quantité industrielle chaque jour que nous vivons, notre organisme refuse de rester jeune et vieillit inéluctablement. Il est clair que le vieillissement est programmé génétiquement. On connait l’espérance de vie moyenne d’un grand nombre d’espèces animales. Mais pourquoi donc ? Alors que l’on a réussi à obtenir en laboratoire -par le fruit du hasard- des lignées cellulaires qui restent toujours véritablement jeunes -comme les cellules immortelles de la lignée HeLa qui provient d’un cancer du col de l’utérus, celui dont a souffert Henrietta Lacks, une Américaine noire morte de ce cancer en 1951 à l’âge de 30 ans-, ce qui montre que certaines cellules -certes anormales- ont la capacité de ne pas vieillir. Pourquoi cette capacité ne pourrait-elle pas être procurée à des cellules normales ?