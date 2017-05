Mais au fait à quoi sert vraiment un Premier ministre depuis la mise en place du quinquennat ?

Atlanrico : Alors que le nom du nouveau Premier ministre était le sujet de toutes les attentes au cours de ces dernières heures, ne peut on pas voir un phénomène "d'emballement" alors que la correspondance du calendrier électoral a pu modifier le rôle même du Premier ministre ? En prenant en compte l'esprit des institutions de la Ve République, à quoi sert réellement un Premier Ministre, d'un point de la ligne politique définie, dans la mise en place du quinquennat ?

Jean Petaux : L’attente qui a prévalu avant la nomination d’Edouard Philippe à Matignon est intéressante à plusieurs titres. D’abord elle montre que le « suspens » du nom fonctionne toujours bien. S’il n’y avait aucun intérêt à cette nomination on peut imaginer qu’elle ne susciterait pas un tel attrait. Ensuite, pour cette fois-ci, on mesure bien quels ont été les ingrédients de la « dramaturgie » : quelle stratégie allait choisir le nouveau président de la République ? Qui allait-il nommer ? Un homme ? Une femme ?

De droite ? De gauche ? Un technicien ? Expérimenté ? Novice ? Si ces questions se posent à chaque fois, elles ont lieu bien plus en amont de la nomination tout simplement parce, sauf à remonter au général de Gaulle qui n’était pas tout à fait le genre à s’épancher dans les gazettes sur le choix de ses éventuels premiers ministres (il n’en a eu que trois en 10 ans d’ailleurs) on n’a jamais rencontré une telle situation où le secret et l’incertitude ont prévalu jusqu’au bout. Le premier ministre, selon la lettre des institutions « gouverne ». C’est lui qui, théoriquement, « fait tourner la maison France ». Pendant que le président « préside ». Voilà pour le papier et le texte. Depuis longtemps, bien avant l’instauration du quinquennat et le « calage » des législatives un mois après les présidentielles, la question de la répartition (le partage) des pouvoirs entre les deux éléments de ce que l’on a nommé très vite la « dyarchie » au sommet de l’Etat s’est posée sous la Vème République. Les trois « expériences » de cohabitation ont permis d’avancer empiriquement aussi sur cette question. Dans ces cas très particuliers (9 ans au total des 59 ans de la Vème République) le chef du gouvernement est doté d’une marge de manœuvre et d’une capacité d’action plus grandes que lorsque le PR est issu de son camp politique. Pour le cas précis du « couple » Macron-Philippe la nouveauté est réelle. L’un et l’autre ne sont pas issus du même camp politique. Le premier a choisi justement le second (alors que « rien » ne l’y obligeait, autrement dit aucune majorité parlementaire contraire à la majorité présidentielle) dans un « bloc » politique différent du sien. On comprend les intentions : faire exploser la droite de gouvernement mais on imagine aussi ce que cela peut impliquer d’un point de vue institutionnel. Il y aura bien une marge de manœuvre laissée au nouveau PM par un PR qui va lui permettre de gouverner. Mais, et c’est là que la contradiction n’est pas loin d’effleurer : comment concilier cette position principielle avec ce qui a été dit par le nouveau PR lui-même dans son discours d’investiture : « Je ne cèderai sur rien »… On conçoit mal que ce soit une autre ligne que la « ligne politique Macron » qui l’emporte et qui soit appliquée par le gouvernement. Mais alors quid de la « ligne Philippe » (autrement dit la « ligne Juppé » exprimée lors de la partielle de la droite en novembre 2016 puisque cette « ligne Juppé » est la « ligne Philippe ») ? La dérive de la pratique constitutionnelle a conduit à faire du dernier premier ministre que la droite ait connu, entre 2007 et 2012, un « collaborateur » selon les propos de celui qui le détestait, Nicolas Sarkozy parlant ainsi de François Fillon. On voit bien qu’il est urgent de revenir à une meilleure compréhension de la lettre constitutionnelle. Paradoxalement le quinquennat devrait inciter le PR à laisser le PM gouverner sans prendre des coups à sa place. D’une part cela aurait le mérite de faire du locataire de Matignon un vrai fusible à même de « griller » si nécessaire (et donc d’éviter un épisode à la Valls contre Hollande) et d’autre part cela permettrait au titulaire de l’Elysée de prendre de la hauteur et de se tenir au-dessus de la mêlée. Emmanuel Macron a certainement compris tout le pari qu’il y a à tirer d’une telle pratique du pouvoir. Qu’il puisse s’y tenir sous la pression de la contingence, de la conjoncture et des chaines d’information en continu c’est une autre histoire…