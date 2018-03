Mais au fait, que fait vraiment le pape de ses journées (et non, il ne fait pas qu'arpenter les jardins du Vatican d'un air calculateur) ?

Dans la série télévisée de Paolo Sorrentino The Young pope, Pie XIII, joué par l’acteur américain Jude Law, passe son temps à arpenter les jardins du Vatican, les mains derrière le dos, avec un air parfois mélancolique, parfois calculateur, toujours pensif. Partageant avec ses rares amis son paquet de cigarettes, le chef de l’Église catholique semble oisif et totalement inoccupé. Pourtant, la journée d’un pape est bien remplie. Elle est même parfaitement millimétrée, partagée entre la prière, le travail personnel et les audiences de tous types.

À l’époque contemporaine, les papes se lèvent toujours très tôt. Jean-Paul II faisait sonner son réveil à 5 h 30. Benoît XVI se donnait une demiheure de sommeil de plus. Quant à François, il a toujours gardé le même rythme de sommeil depuis des décennies : de tous, il est le plus matinal puisqu’il se réveille à 4 h 30. Immédiatement après le lever, Jean-Paul II rejoignait le bureau près de son lit afin de méditer et d’écrire. Il priait ensuite dans sa chapelle, allongé de tout son long par terre comme le font les prêtres polonais : « Il donnait l’impression de dialoguer avec l’Invisible », nous dit son ancien secrétaire Mgr Dziwisz. Pareillement, François se plonge dans la prière et dans une très longue méditation de près de deux heures. Il lit les textes de la liturgie du jour et d’autres ouvrages afin de préparer son homélie qu’il prononcera au cours de la messe du matin, devant les fidèles invités à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, un lieu pouvant accueillir une centaine de personnes (personnel du Vatican, membres de la curie, paroissiens romains, visiteurs de l’étranger…). En effet, comme Pie X au début du xxe siècle, le pape argentin invite à sa messe quotidienne de 7 heures de nombreuses personnes extérieures. Le pape polonais faisait de même, mais l’assistance était bien moins nombreuse – une quinzaine de personnes – puisque saint Jean-Paul II disait sa messe dans la toute petite chapelle privée des appartements pontificaux que François a refusé d’habiter. Quant à Benoît XVI, il célébrait l’eucharistie en présence uniquement de ses deux secrétaires, de son majordome et des quatre laïques consacrées travaillant à son service quotidien.

Quand Jean-Paul II puis Benoît XVI prenaient leur petit déjeuner dans la salle à manger du troisième étage du palais apostolique, François prend ses repas dans une salle commune de la maison Sainte-Marthe, destinée à accueillir les cardinaux pendant les conclaves et, le reste du temps, les évêques, prêtres et religieux de passage au Vatican. Contrairement aux idées reçues, le pape a régulièrement changé de lieu de résidence. Pie IX a vécu au palais du Quirinal (actuel palais présidentiel) jusqu’en 1870. Élu en 1878, Léon XIII souhaite que son appartement soit installé avec vue sur les jardins du Vatican. Pie X reste là où il avait résidé pendant l’élection de 1903 en tant que cardinal, c’est-à-dire au troisième étage du palais. Contrairement à la légende aussi, les appartements pontificaux sont sobres et même austères, au point que, quand Benoît XVI est élu, il demande à ce que l’ensemble soit rénové (suppression des moquettes, travaux de peinture, mise aux normes de l’électricité et de la cuisine). C’est donc moins l’appartement pontifical que François a refusé d’habiter que l’isolement des lieux. Le pape argentin préfère la vie communautaire de la maison Sainte-Marthe quand Benoît XVI a, lui, opté pour un rythme de vie plutôt monastique.

