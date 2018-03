Mais au fait, la légalisation de la PMA est-elle vraiment une promesse de campagne d'Emmanuel Macron ?

Respecter les droits de l’enfant exige en effet de renoncer aux procédés procréatifs qui les méconnaissent. Il ne suffit pas de constater les dégâts pour l’enfant d’une PMA qui le prive délibérément de père, pour s’en désoler sans plus tout en s’y résignant. N’est-ce pas pourtant ce que fait le Comité d’éthique dans son avis de juin 2017 ? Il constate au terme d’une étude tres riche, et souvent citée dans cet ouvrage en raison de sa pertinence et de sa qualité, des « points de butée [qui] concernent, avant tout, le rôle comme la définition du pere, la différence de situation entre les couples de femmes et les femmes seules, la question de la rareté des ressources biologiques et des risques de marchandisation que celle-ci entraîne, la limite entre le pathologique et le sociétal1 ».

Il admet qu’une possibilité devant la persistance de ces difficultés non résolues serait de « ne pas s’engager dans un processus qui organiserait l’absence de pere2 », mais n’en donne pas moins un avis favorable, même si réservé, au processus en question.

Comment le Comité d’éthique peut-il a fois affirmer qu’il n’y a pas de « droit à l’enfant » et que les « droits de l’enfant » doivent etre « une préoccupation éthique majeure3 », et donner son aval a « un processus qui organiserait l’absence de pere », selon ses propres termes ? Comment prétendre sans incohérence que les droits de l’enfant sont une préoccupation éthique majeure tout en acceptant d’institutionnaliser leur méconnaissance ?

Cela est d’autant plus vrai que les droits de l’enfant ne relevent pas seulement d’une préoccupation éthique, fut-elle majeure, mais d’une obligation juridique : ces droits sont garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant, texte supérieur a la loi française et que cette derniere doit respecter.

Les enfants demanderont des comptes

Les droits de l’enfant ne relevent pas du folklore ni de la décoration juridique mais du droit international, supérieur au droit français : une légalisation de la PMA sans père engagera la responsabilité de l’État français envers les enfants lorsque ces derniers demanderont des comptes de leur filiation paternelle effacée par la loi.

La méconnaissance des droits d’autrui peut en effet s’exercer un certain temps dans l’indifférence générale et meme l’impunité juridique, mais cela n’a qu’un temps. Un jour ou l’autre, la justice reprend ses droits, et les enfants privés de pere par la loi ne manqueront pas le moment venu de faire valoir les leurs.

Le vingtième siecle a eu besoin des horreurs des guerres pour admettre qu’il existe des droits humains, droits que la législation en place ne dispense pas de respecter : la caution de la loi en vigueur ne sert pas à grand-chose après-coup aux personnes accusées d’avoir piétiné les droits d’autrui.