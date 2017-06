Mais au fait, comment fait-on pour obtenir la Légion d'honneur

Au fait comment faire ? Pour être admis au grade de chevalier, dit le Code, «il faut justifier de services publics ou d’activités professionnelles d’une durée minimum de vingt années, assorties, dans l’un et l’autre cas de mérites éminents». Ces mérites-là, chacun s’accorde pour dire qu’ils sont difficiles à cerner. Sans le savoir, Germain-François Poullain de Saint-Foix, un dramaturge qui vivait au XVIIIe , en donne une réponse : «C’est la force de l’âme, animée ou réveillée par le devoir, et qui quelquefois même nous porte au-delà de ce qu’il prescrit.» La Légion d’honneur n’est pas faite pour récompenser les personnes dans leur travail, les avancements et les changements d’échelon ont été prévus pour cela.

Un fonctionnaire du service public ou un employé du privé qui, dans sa fonction, sera allé au-delà de sa tâche pourra être remarqué et récompensé. A l’inverse, des directeurs de service ou des administrateurs qui se limiteront à leur routine ne pourront prétendre à une distinction. Tous les chefs de service de médecine ne sont pas décorés, alors que certaines infirmières qui vouent leur existence à une mission peuvent recevoir la croix. Toutes les catégories sociales et tous les niveaux de la hiérarchie sont représentés dans les différentes promotions. Il reste qu’il serait anormal qu’un président de la Cour de cassation, responsable dans l’une des plus hautes fonctions de la magistrature, ne soit pas décoré, de même qu’un officier général qui ne porterait pas la Légion d’honneur. Vis-à-vis de ses subordonnés et plus encore de ses homologues militaires dans les instances internationales, son autorité ne serait pas reconnue.

Certains s’étonnent que tel ou tel chanteur ou comédien soit décoré. S’ils ne l’étaient pas, on s’étonnerait dans les pays étrangers, que la France ne reconnaisse pas son talent. Talent qui est, parfois, source de revenus pour notre pays. A travers ces éminentes personnes, la Légion d’honneur joue le rôle d’ambassadeur de la France. Militaires, artistes, artisans, industriels ou ouvriers sont réunis à bon droit dans un même ordre. Dans tous les cas ce sont les ministres qui déterminent ce que sont les services éminents. Ceux-là concernent autant les hommes que les femmes. Depuis la promotion du 1er janvier 2008, le président de la République et grand maître, alors Nicolas Sarkozy, a instauré un principe général de parité entre les hommes et les femmes, nommés et promus. Certains ont glosé face à cette disposition. Il est certain qu’elle a contraint les services de la grande chancellerie à revoir entièrement leur copie – fournie par les ministères –, mais à la lecture de cette promotion, il est apparu que les mérites éminents étaient non sexués et flagrants. Un certain nombre d’hommes qui auraient dû être nommés lors de cette promotion, ont dû, galamment (?), passer leur tour. Pour être nommé à un grade supérieur, il faut attendre : huit ans de chevalier à officier, puis trois ans pour être promu commandeur, et même période pour être élevé aux dignités. Un avancement dans la Légion d’honneur doit en effet récompenser des mérites nouveaux et non ceux déjà récompensés.