Et maintenant le coasteering : toujours plus de sports à risques au niveau individuel, toujours plus de principe de précaution au niveau collectif. C’est grave docteur ?

Atlantico : Nos contemporains sont de plus en plus nombreux à risquer leur vie dans la pratique des sports extrêmes. Dernier en date, le coasteering, un canyoning qui se pratique sur les côtes. Selon vous, qu'est-ce qui nous pousse vers ces sports extrêmes ?

Pierre Chazaud : Les comportements de prise de risque surtout chez les jeunes répondent le plus souvent à un besoin d’émancipation, ou de fuite d’un quotidien routinier et aseptisé. Ils peuvent aussi être hélas les signes cliniques d’un mal-être persistant ou un déficit de l’estime de soi, bien au-delà de la phase de l’adolescence. Diverses enquêtes ont montré que la recherche de la performance sportive, pouvait également s’inscrire dans le cadre des « addictions sans produit » au même titre que le travail, le jeu pathologique ou les achats compulsifs.

Certains sociologues énoncent l’hypothèse que la pratique de certains sports extrêmes pourrait être une voie d’intégration sociale. Certains jeunes auraient besoin de nouvelles valeurs, telles que les frissons du vertige, l’affrontement héroîque, la recherche de l’excellence à tout prix, la connivence tribale, le besoin d’appartenir à une bande, pour donner un sens à leur vie. L’usage d’un risque sportif hors norme comme le coastering permettrait de découvrir des capacités sensorielles nouvelles, de connaître ses possibilités et ses limites tout en cherchant à les dépasser. Le risque sportif dans ces circonstances pourrait décupler et amplifier les sensations comme par exemple le saut à l’élastique. Il offrirait également une possibilité de « découverte de soi » ou « une manière d’être au monde « par exemple la plongée en apnée dans le film « Le grand bleu».

Mais de multiples autres secteurs de notre société sont aussi concernées par cette « philosophie du risque » : les actes de violence gratuite, l’alcoolisme, la conduite automobile ,certaines pratiques alimentaires ou artistiques. Une telle recherche du risque est même devenue, pour certains, un nouveau mode de vie. Elle pourrait même confirmer l’existence de liens entre pratiques sportives, dopage et toxicomanie. Le sportif qui est allé au bout de lui même affirme qu’il s’est « défoncé ». L’athlète qui n’a pas eu sa « dose » d’activité physique est en « manque » ….

Comment expliquer ce désir de flirter avec la mort ?

Ce désir de flirter avec la mort fait aujourd’hui partie de la société du spectacle, telle que l’ a anticipé Guy Debord dès les années 1960. La crise des valeurs humanistes classiques, le culte d’un hyper-individualisme, puis aujourd’hui l’invasion de l’économie numérique et des réseaux sociaux n’ont fait que valoriser cette mise en danger de soi. Depuis une vingtaine d’années, on assiste ainsi à une scénarisation maximale de cette prise de risque grâce aux médias. Les sportifs de l’extrême et les aventuriers contemporains surfant sur le vertige et le risque mortel font le succès des émissions et des magazines. Alain Robert, grimpeur mondialement connu en a été pendant longtemps l’illustration.

Dans cette perspective, ces pratiques sportives dangereuses deviennent des actes héroïques. La prise de risque pouvant aller jusqu’ à la mort se trouve ainsi augmentée. L’exposition au danger sans assurance, sans filet de sécurité, l’ affrontement d’un destin à mains nues dans l’Himalaya ou sur les parois d’un gratte-ciel fascine surtout s’il peut aboutir à tout moment à une chute finale. L’exposition de son propre corps à un risque mortel par exemple dans les océans avec la plongée sous–marine augmente la dose d’adrénaline ( voir la thèse de Pierre Lebrun ). L’acceptation du risque maximum devient alors en retour une sorte de compensation par la confrontation au « signifiant noble « qu’est la mort , dont la valeur, elle est inestimable. Plus prosaiquement , le risque calculé est un moyen narcissique de promotion de soi, hors des sentiers battus surtout si cette pratique hors norme est visionnée par des millions d’internautes.et se décline sous forme de royalties… Il y a dans ces gestes sportifs de défiance tout à la fois un acte de consommation et de consummation, si j’ose ce jeu de mots...