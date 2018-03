Ce mai 68 qui avait commencé en mars et surtout se nourrissait des décennies précédentes : à quoi nous mènerait une "rébellion" qui commencerait maintenant ?

Atlantico : Le 22 mars 1968 commençait à l'université de Nanterre les événements de contestation étudiante qui donnerait par la suite le fameux mois d'agitation de mai 1968. Qu'est-ce qui explique - du point de vue des transformations économiques, politiques, sociétales que la France a connu les 25 années précédentes - le soulèvement de cette génération d'étudiants français, née en 1945 au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale ?

Philippe Fabry : Il faut d’abord constater que mai 68 n’est pas un phénomène purement français : les événements s’inscrivent dans un mouvement mondial qui a touché l’ensemble des peuples d’Occident.

Cela a commencé avec le mouvement hippie, et l’année 1968 a effectivement été une année-clef, avec tout à la fois les émeutes en France, les manifestations des provos aux Pays-Bas, et, de l’autre côté du rideau de fer, le Printemps de Prague. En 1969, c’est Woodstock, et la montée de la contestation étudiante de la guerre du Vietnam. Tout cela relève des mêmes pulsions sociales, que je qualifierais de « crise d’émancipation » : c’est une constante historique que les longues périodes de paix et de prospérité font naître des volontés d’émancipation, tandis que les temps de crise et de contraction économique ramènent un désir de protection et d’autorité.

Pour mieux le comprendre, je pense qu’on peut comparer cette crise occidentale de la fin des années 1960 et du début des années 1970 au Printemps des peuples des années 1840, dont le pic est en 1848 : une génération après la fin des guerres napoléoniennes qui avaient profondément bouleversé et traumatisé l’Europe, et alors que s’était installée une abondance inédite, il s’agissait d’une aspiration généralisée, touchant spécifiquement la jeunesse, à la libéralisation politique et à l’émancipation nationale. La France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie ont été touchées par ce mouvement qui n’a guère eu d’effet politique à court terme, mais a profondément marqué les mentalités et a produit ses véritables effets plusieurs décennies plus tard.

Il en est allé de même pour le mouvement politique soixante-huitard, dont les conséquences immédiates ont été quasiment nulles, les accords de Grenelle concernant les corps établis - les salariés, les syndicats - en laissant de côté les étudiants ; mais lorsque cette génération est arrivée au pouvoir dans les années 1980, elle a profondément transformé le pays au plan moral.

1945 a joué un rôle de pivot clé pour cette nouvelle génération, la première a ne pas avoir connu la guerre. De la même façon, la génération 1990 est arrivée juste après l'autre grande bascule du XXe siècle avec la chute de l'URSS. De quelle nature pourrait être le conflit qui découlerait aujourd'hui des grandes transformations qu'ont engendrées la chute du Mur ?

Il serait d’une toute autre nature car nous ne sommes pas dans la même situation qu’en 1968 ou en 1848.