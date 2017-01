Magie d'un spectacle total qui ne ressemble à aucun autre

SPECTACLE

GRANDE

De et avec TSIRIHAKA HARRIVEL ET VIMALA PONS

INFORMATIONS

LE CENTQUATRE-PARIS en partenariat avec le Théâtre de la Ville

5 rue Curial

75019 Paris

Réservations:Billetterie 104/01 53 35 50 00

http://www.104.fr/fiche-evenement/tsirihaka-harrivel-vimala-pons-grande.html

ATTENTION: dernière, le 26 janvier

Du mercredi au samedi à 20h30, les dimanches à 17h00

Puis au Théâtre Le Monfort, du 18 avril au 6 mai

LES AUTEURS

Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons sont deux figures du cirque contemporain. Ils travaillent ensemble depuis dix ans. En 2012, ils créent, au sein du collectif Ivan Mosjoukine, De nos jours (Notes on the Circus).

Le spectacle a marqué une génération comme un des plus beaux qu’ils n’aient jamais vu. En octobre 2015, ils présentent lors de Nuit blanche à Paris, All Night Revue : Revue 1 à 6, une performance en boucle dans les dépôts SNCF de la Chapelle.

Par ailleurs, Tsirihaka Harrivel a participé à des projets de Christophe Huysman, Mathurin Bolze et Dominique Dupuy. Quant à Vimala Pons, on l’a vue au cinéma; c'est comédienne extraordinaire qui a tourné aux côtés de réalisateurs aussi différents qu’Alain Resnais, Jacques Rivette, Benoît Jacquot, Philippe Garrel, Bertrand Mandico, Antonin Peretjatko, Paul Verhoeven, Sébastien Betbeder, Thomas Salvador et Bruno Podalydès.

THEME

Et si on vous racontait une histoire d’amour, par sa fin, mais en la passant en revue pour offrir une somme de toutes les histoires d’amour potentielles ? Le duo s’empare des traditions du music-hall et du cirque classique et tisse le monde dans une narration éclatée et frénétique. Ils s’inscrivent dans la lignée directe de grands courants d’art contemporain, tant du surréalisme que Fluxus et patinent leur spectacle de techniques cinématographiques, acrobatiques, chorégraphiques et musicales.

POINTS FORTS

On entre dans ce spectacle, ou plutôt on y est happé, par l’énergie vibratoire qui circule. Un désordre apparent règne sur le plateau. Six grandes tables jonchées d’accessoires en tous genres, de peluche, micros, lavabo, télévision etc. Et Vimala Pons se dégrafe, passe en revue une vingtaine de déguisements qu’elle porte tous, jusqu’à offrir sa nudité. Figurant ainsi les couches de sens qui recouvrent l’ensemble de la présentation. Tsirihaka Harrivel s’accroche, littéralement, aux objets que son acolyte fait s’élever. On en est là, devant deux corps qui bondissent en tous sens, se frappent, se rejettent, s’enlacent. Deux cerveaux en activité frénétique qui nous bombardent d’informations, relisant, re-projetant, commentant notre temps, au moyen de projections, de sons, de déclamations ou de chutes libres.

La musique est une des langues qu’ils utilisent pour nous parler. Et sa grammaire nous est donnée dès le début. Comme du bruitage, les mélodies ou roulements de tambour deviennent porteurs de sens.