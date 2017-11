Maël de Calan : "Plus mon score sera élevé, plus les Républicains auront une chance de survivre »

Atlantico : Laurent Wauquiez dans le Figaro affirmait cette semaine "qu'il faut réconcilier les filiations de Jean Monnet et de Philippe Séguin". Au-delà des mots, cela vous paraît-il une posture intellectuelle tenable d'une part et souhaitable d'autre part ?

Maël de Calan : Oui, si l’on veut dire par là que nous voulons construire l'Europe fortement intégrée que souhaitait Monnet, tout en mettant au cœur de cette Europe les Etats nation comme le défendait Séguin à la fin des années 1990.

C’est l’équilibre qui a été atteint par le traité de Lisbonne. Je retiens aussi que Monnet et Séguin avaient une très grande exigence intellectuelle, vis-à-vis d’eux-mêmes et vis-à-vis de leur famille politique : nous devrions tous nous en inspirer !

Ces déclarations de Laurent Wauquiez qui mettent de l'eau dans son vin au parfum d'euroscepticisme rappellent un peu Nicolas Sarkozy qui voulait "réconcilier la France du oui et celle du non". On a vu que dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'était finalement très nettement sur la ligne de la "France du oui" que l'ancien président de la République avait gouverné. Dans le cas de Laurent Wauquiez, à quoi faudrait-il s'attendre selon vous ?

Si Nicolas Sarkozy a gouverné sur la ligne du « oui », c’est qu'il avait conscience que dans un monde de plus en plus chaotique et dangereux sur le plan géopolitique, militaire, économique, monétaire, ou encore commercial, l'Europe était pour la France une nécessité vitale. « Le rêve des sages et l’ambition des puissants » dont parlait le Général de Gaulle.

Quand il arrive au pouvoir, l’Europe est complètement bloquée sur le plan institutionnel. Ceux qui ont fait échouer le référendum de 2005 ont apporté la preuve qu’ils n’avaient aucun « plan B » à proposer aux Français. C’est alors qu’il permet l’adoption du traité de Lisbonne, qui respecte le vote de 2005 tout en sortant l’Europe de ce blocage.

Si Laurent Wauquiez amende sa position c’est très bien. Après avoir été très européen dans les années 2000, puis très eurosceptique depuis 3 ans, je serais heureux qu’il revienne à une ligne européenne qui me semble raisonnable. C’est l’intérêt de la France, et on ne peut pas jouer avec ça en faisant de l'Europe un bouc émissaire facile, avec parfois une once de démagogie.

Finalement, les propositions de Laurent Wauquiez sont-elles si différentes de celles d'Emmanuel Macron, des vôtres ou de celles qu'Alain Juppé défendaient pendant sa campagne ? Une Europe à différents noyaux, c'est déjà ce que proposait Valéry Giscard d'Estaing dans les années 90. N'y a-t-il pas une part de jeux de rôles un peu désolante dans les querelles qui animent la droite sur la question européenne ? Toute la rhétorique des lignes rouges est-elle vraiment justifiée sur la question de l'avenir de l'Europe ? Que ce soit chez Nicolas Dupont-Aignan, chez Florian Philippot ou chez Marine Le Pen, personne ne croit à une volonté de rupture de Laurent Wauquiez sur ce terrain... Qui faut-il donc croire ?

Sincèrement, je souhaiterais qu'il n'y ait pas différence au sein des Républicains sur ce sujet essentiel pour l'avenir du pays. Mais non, nos propositions ne sont pas les mêmes. Quand Laurent Wauquiez propose en 2014 de sortir de l'Union européenne à 27 pour en revenir à une Europe à 6, ce n'est pas l'Europe des cercles concentriques mais la disparition de l’UE. Quand il propose de supprimer la Commission européenne, ce n'est pas une Europe qui renforce le poids des Etats-nations, mais la disparition de l’UE. Quand il utilise une rhétorique de plus en plus contestataire, comme en 2015 quand il inscrit sur ses tracts « Bruxelles ça suffit ! », ce n’est pas une Europe qui se réconcilie avec les peuples mais qui s’en éloigne.

Les Républicains ne sont pas un think-tank, et LaurentWauquiez n’est pas un universitaire ou un polémiste qui pourrait « agiter des idées » sans conséquences. Laurent est un responsable politique qui veut présider un grand parti de gouvernement. Or, les idées qu'il défendait en 2014 aboutiraient, si elles étaient mises en œuvre, à la fin de l’UE.C’est-à-dire à une régression politique immense sur le continent européen. Si Laurent a changé d'avis, tant mieux,qu'il le dise !Mais nos points de divergence ne sont pas artificiels.

Au-delà de la question européenne, ne retrouve-t-on pas la même problématique sur les questions de l'identité : des querelles de mots violentes lorsque beaucoup dénoncent une dérive, une radicalisation ou une droitisation dangereuse mais des projets de gouvernement et leur application concrète qui seraient finalement assez proches ?

La droite se réunit pour dire que la France a une identité, faite d’une culture, d’une langue, d’une Histoire, de traditions, le tout soudé par une identité politique qu’on appelle les « valeurs républicaines ». Elle se rassemble aussi pour dire que cette identité est en crise, qu’elle est attaquée en particulier par l’essor de l’Islam radical face auquel nous devons être inflexibles.

Mais les mots ont un sens. Laurent a parlé de la droite comme étant « identitaire ».Dans le vocabulaire politique, « identitaire » renvoie à une conception de l’identité comme étant « blanche et chrétienne ».Or, contrairement à Nadine Morano je ne crois pas que la France soit un pays « de race blanche », et contrairement à l’ancien président de Sens Commun, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’être chrétien pour être Français.

Pourquoi utiliser ce terme ? Parce qu’il adhère à cette vision de l’identité ? Ou parce qu’il cherche simplement à provoquer, à montrer que pour la droite, cette crise de l’identité est importante ? Dans tous les cas, quand vous répondezà des problèmes très complexes par des slogans démagogiques ou simplistes qui vous dispensent de réfléchir, vous préparez les échecs futurs de la droite au pouvoir. On ne gouverne pas à coups de slogans.

Avec les querelles entre Charlie Hebdo, Edwy Plenel, Manuel Valls, l'observatoire de la laïcité etc. la gauche se déchire sur la question de l'islam et de la laïcité, n'y a-t-il pas une carte à jouer pour la droite pour présenter un front uni permettant d'apaiser les tensions sans bien sûr céder sur le fond aux revendications qui ne respectent pas les valeurs de la République ?

Si bien sûr, c'est quelque chose qui soude la droite que de dire que la France a une identité, qui doit être respectée par tous ceux qui vivent dans notre pays.

Il est clair qu'une certaine gauche a fait preuve d'une complaisance coupable vis-à-vis de la radicalisation islamique.Une certaine gauche qui y voyait de nouvelles victimes à défendre. De nouveaux « prolétaires » en quelques sortes, qu’il fallait protéger contre nos sociétés occidentales, forcément coupables de domination « néocoloniale » sur le plan politique, économique ou culturel.