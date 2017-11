Maël de Calan : « Mais pourquoi Laurent Wauquiez est-il le seul à disposer du fichier pour contacter les adhérents LR ?

Dans la course à la résidence du parti Les Républicains, vous ainsi que Florence Portelli souhaitaient l'organisation d'un débat télévisé. Laurent Wauquiez de son côté préfèrerait débattre directement devant les militants. Pourquoi faire le choix d'un débat télévisé pour la présidence du parti ? Que pensez-vous avoir à y gagner ?

Maël de Calan : La seule manière de débattre devant les militants c'est d'aller à la télévision. Nous avons 235 000 adhérents et Laurent Wauquiez aura du mal à trouver une date qui convienne à tous et une salle de cette capacité. La seule manière de débattre devant l'ensemble des adhérents est donc de le faire à la télévision. Nous le devons à nos électeurs, à l'ensemble des électeurs de la droite et du centre qui, même s'ils n'ont pas le droit de vote, ont le droit de savoir où vont Les Républicains. J'imagine ce débat comme un beau débat d'idée, évidemment pas un débat de personnes ou une querelle de personnes mais un débat qui permettra de confronter des stratégies qui sont très différentes.

Entre une stratégie qui est très clivante, très contestataire qui est celle de Laurent Wauquiez et une stratégie d'ouverture que moi je propose. Cela permettrait de confronter différentes stratégies et montrer les points d'accord et de désaccord idéologiques, politiques. Il y a de nombreux points d'accord, notamment sur les valeurs, de nombreux points de désaccords comme les questions européennes, les questions économiques, de sécurité et de justice… Il faut pouvoir les confronter.

Pensez-vous que ce débat télévisé, s'il venait à être organisé, permettrait de réduire l'écart qui vous sépare de Laurent Wauquiez ? Pensez-vous souffrir jusque-là d'un manque de représentativité vis-à-vis de votre adversaire ?

Bien sûr, c'est aussi une manière de mettre les différents candidats et leur programme à égalité. Jusqu'à présent, Laurent Wauquiez est d'autant plus le favori qu'il est le seul à pouvoir s'adresser aux adhérents. S'adresser à eux à travers les médias puisqu'il bénéficie d'une couverture médiatique très forte et s'adresser à eux au travers des mails qu'il envoie. Pour une raison que j'ignore il dispose de l'ensemble du fichier des Républicains alors que ce n'est pas notre cas.

Nous avons demandé la possibilité d'envoyer des mails aux adhérents en passant par le parti, cette demande est restée lettre morte. Je pose la question "Comment cela se fait-il que Laurent Wauquiez, lui, a accès au fichier. D'où l'a-t-il pris, dans quelles conditions ?" Ce sont des questions intéressantes à poser.

Ce débat serait donc une manière de mettre les candidats à égalité, de leur permettre d'accéder aux électeurs et je crois que Laurent Wauquiez conviendra qu'une élection dans laquelle on ne peut pas débattre, dans laquelle on ne peut pas parler aux électeurs est une élection un peu bizarre.