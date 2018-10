Macron-Trump, le match des présidents “surprise” : et celui qui a le mieux transformé l’essai jusqu’à présent est…

Atlantico : 18 mois après l'élection française, 2 ans après l'élection américaine, ou en sont les deux présidents politiquement ?

Rémi Bourgeot : Donald Trump est contesté de façon extrêmement vive, sur de nombreux fronts, mais il faut également noter une évolution substantielle du débat aux Etats-Unis sur un certain nombre de sujets, en particulier commerciaux, et notamment au sein du parti démocrate. La renégociation de l’accord de libre échange nord-américain avec le Mexique et le Canada a permis de donner une certaine cohérence à la politique commerciale dont beaucoup ne voyaient que le caractère assurément erratique. Le débat ne se concentre plus tellement sur l’opposition binaire entre ceux qui voudraient déclencher une guerre commerciale tous azimuts et ceux qui estiment que les déséquilibres commerciaux n’ont aucune importance.

Une série d’articles et d’éditoriaux d’auteurs classés dans le camp démocrate, notamment dans le New York Times, ont illustré l’évolution du débat dans un sens favorable aux renégociations commerciales. Ceux-ci tendent à accorderun certain crédit à Trump sur la réforme de l’Alena, dans la perspective de trouver les moyens d’un rééquilibrage, certes plus difficile, avec la Chine. Il ne serait pas surprenant de voir dans deux ans un candidat démocrate porter une approche reposant sur ce nouveau consensus commercial, tout en s’efforçant de proposer une politique plus réfléchie dans ses objectifs industriels que ne l’est aujourd’hui celle de Trump.

Emmanuel Macron semble suivre une dynamique politique à peu près opposée, étant parti, au contraire de Donald Trump, d’un fort capital de crédibilité, sur l’échiquier mondial en particulier, sur la base de ses projets de refondation européenne et de son invocation d’une modernité transcendante. Rattrapé par l’effondrement du paysage politique, il voit désormais son approche personnelle remise en cause, qui plus est dans un contexte de ralentissement économique marqué. Ses projets européens sont confrontés au refus allemand. Et sa série de « transformations »peine à constituer une véritable stratégie de développement à même de susciter l’adhésion.

On voit aux Etats-Unis un président fortement contesté, avec une crédibilité inexistante auprès de toute une partie de la population, mais on ne peut que constater également, malgré la violence des polémiques, une évolution plus large du débat sur les moyens de rééquilibrer l’économie dans un sens plus favorable à la société, et de mettre à profit la révolution technologique en cours.

Alors que la France avait été présentée pendant quelques semaines comme l’élève modèle de la démocratie libérale face à Trump, la réflexion y apparaît finalement comme paralysée, malgré notre potentiel considérable dans les évolutions technologiques actuelles, par l’affaissement de la structure politique du pays. La pérennité des deux grandes structures partisanesaux Etats-Unis permet, malgré les aléas liés à la remise en cause actuelle, de mener certains débats économiques nécessaires, là où la France semble davantage s’enfermer dans un jeu de transcendances rivales.