Un an de Macron : tous les indicateurs sont au vert. Tous sauf un, celui de la compétitivité. Or, c’est le cœur du projet, la clef du redressement durable.

Le déficit de compétitivité était au cœur du diagnostic établi par Emmanuel Macron. Ce diagnostic était partagé par une grande majorité des analystes, des économistes et de beaucoup de chefs d’entreprise.

Ce déficit de compétitivité traduisait une difficulté pour l'appareil de production d’affronter la concurrence étrangère. Les produits et les services conçus, produits et fabriqués par des entreprises extérieures sont plus attractifs pour les consommateurs français. D’où le déficit commercial abyssal, d’où l’ampleur des importations et la faiblesse des exportations. En clair, le revenu distribué en France allait plutôt vers des fournisseurs extérieurs que chez nous.

D’où la faiblesse de notre croissance et surtout un chômage de masse qui touchait les 10% de la population active.

Pour réduire ces dysfonctionnements, Emmanuel Macron a établi un programme de redressement de l'appareil de production en prévoyant d’agir à la fois sur la compétitivité coût (salaires et charges trop élevés), sur la productivité (produire plus et mieux pour le même prix) et surtout sur la compétitivité hors coût, c’est à dire sur la nature des produits et services offerts, sur l’innovation.

Cette politique de l’offre avait déjà été amorcée sous le quinquennat précédent puisque Manuel Valls avait lancé le CICE (choc de compétitivité) et démarré la réduction de quelques fiscalités décidément trop pénalisantes.

Emmanuel Macron a très vite et dès le départ de son mandat, lancé des mesures de conjoncture et des réformes de structures : réforme du travail pour plus de flexibilité, réforme de la fiscalité pour attirer les investisseurs et protéger les entreprises, réforme de la formation, réforme d’un certain nombre d’institutions publiques (SNCF par exemple) et surtout, il a maintenu la pression sur les salaires (fonction publique) et sur le cout du travail en baissant les charges.

Toutes ces réformes ont ete menées tambour battant, parfois dans la grogne et dans la rogne, mais encore au bout d’un an, avec le soutins de l opinion des français qui espère que ça produira des résultats.

Au bout d’un an, c’est vrai un certains nombres de résultats sont au rendez vous, la croissance est meilleure, l ‘activité est plus dynamique, des secteurs tout entier tournent a plein régime, comme l’automobile et le bâtiment.

La consommation s’est redressée, et les investissements des entreprises se sont relevés au niveau de ce qu ‘ils étaient avant la crise. Sur l emploi, le taux de chômage est orienté à la baisse pour approcher désormais les 8% avec des secteurs proches du plein emploi (le bâtiment, les travaux publics, l informatique et le tourisme)

Alors tous les indicateurs sont au vert, avec en prime une image de la France très améliorée, tous les indicateurs sauf un, celui de la balance commerciale qui reste déficitaire, ce qui marque la persistance de ce déficit de compétitivité. Puisque quand la consommation et l’investissement repartent en France, ils repartent au profit des fournisseurs étrangers. Allemands, britanniques, et surtout asiatiques ...