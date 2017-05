Macron se révèle beaucoup plus proche de Valéry Giscard d'Estaing que de François Hollande. Heureusement !

On prétend qu’un jour, Jacques Chirac, particulièrement agacé par une discussion au Conseil des ministres qui tournait en rond, a mis fin au débat en disant : "Messieurs, je crois qu’on va s’arrêter parce que je sens que les mouches vont avoir mal au c.…" Jacques Chirac manquait de finesse parfois, mais jamais de bienveillance, et pas seulement pour les mouches. Valéry Giscard d’Estaing, qui n’aimait guère son Premier ministre ne se serait jamais permis de parler aussi crûment, même s’il avait la même impatience devant les débats inutiles.

Le débat qui agite les professionnels de la politique depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron commence à tourner en rond. Alors les mouches n'ont encore rien dit, mais les électeurs ne supportent plus ces discussions sans fin pour savoir si le gouvernement est de droite ou de gauche, si le Premier ministre a trahi sa famille, et si Bruno Le Maire ne se retrouve pas en porte-à-faux par rapport à ses écrits ou ses idées précédentes.

Actuellement, ces questions sont complètement dépassées. L’actualité est dominée par la formidable notoriété que la France a retrouvée aux yeux des étrangers, qui recommencent à regarder le pays avec beaucoup d’intérêt, d'attention et d’envie. Ce pays qu’on croyait mort et asphyxié dans ses vieux principes et ses monuments historiques, s’est remis à respirer, à imaginer même un avenir.

Les questions de politiques politiciennes sont tombées dans un archaïsme rare. Le problème des professionnels de la politique maintenant est simple. Ou ils meurent sur pied ou ils s’adaptent et changent de logiciels, sinon ils seront définitivement déclassés et broyés.

Emmanuel Macron n‘a rien d’un génie. Il est simplement particulièrement compétent, intelligent pour comprendre ce qui se passe dans le monde (mais il y en a d’autres), mais il eu aussi la chance d’être au bon endroit (à la porte de l’Elysée) au bon moment (un changement de génération) et peut-être aussi, avait-il les codes pour lancer le nouveau logiciel. Le talent a besoin de chance parfois.

Il n'y a pas d’idéologie particulière dans l’équation. C’est exactement comme la révolution digitale qui déferle sur la planète toute entière, elle n’est ni de droite, ni de gauche. Elle est, simplement. Et mieux vaut la comprendre que l’ignorer.

Qu’on le veuille ou non, Emmanuel Macron incarne une forme de révolution que personne n’avait imaginée avant, un peu comme Valery Giscard d’Estaing qui avait été élu le 27 mai 1974 et qui avait apporté un renouveau assez spectaculaire, mais dont les effets ont été laminés plus tard, par la crise pétrolière qui a bouleversé tous les modèles.

VGE était jeune, il avait 48 ans, à l’époque c’était le plus jeune. Il avait été ministre du Général de Gaulle à 30 ans, il sortait de Polytechnique et de l’ENA et son ambition était de moderniser, d’adapter le pays à la réalité du monde qui s’ouvrait.