Macron sauveur de l’Europe progressiste ? Le doute s’installe chez ses alliés à l’étranger

Atlantico : "Le président qui brûle avec son propre feu d'artifice " pour Die Welt, "le roi soleil devient normal (...) le président français est déjà presque comme Merkel : faible et insipide" pour le Tageszeitung , "Salvini est un policitien extraordinaire, Macron ne l'est pas, du moins, pas encore" pour le Spectator. Emmanuel Macron perd peu à peu son aura auprès de la presse étrangère, essuyant les critiques logiques d'opposants, mais fait nouveau, c'est désormais la presse, comme Die Welt, qui fustige aujourd’hui le président français.

Comment expliquer un tel virage, passant d'un Emmanuel Macron "sauveur de l'Europe" en 2017 aux critiques d'aujourd'hui ?

Christophe Bouillaud : Premièrement, ne négligeons pas la mécanique de la presse de masse elle-même pour faire nouvelle, pour attirer l’attention des lecteurs : tout d’abord, elle surestime un personnage public – première occasion de faire nouvelle-, ensuite, elle retourne entièrement le discours en abaissant plus bas que terre le même personnage – seconde occasion de faire nouvelle. Et ainsi de suite. En devenant Président de la République, il était inévitable de ce point de vue qu’il y ait un ressac de l’image d’Emmanuel Macron dans les médias, qu’ils soient français ou étrangers.

Deuxièmement, il y a la difficulté constatable par tous à faire aboutir les projets de plus grande intégration proposé par Emmanuel Macron. Cela correspond tout d’abord au fait que ces projets ne correspondent pas exactement à ce que veulent la majorité des dirigeants européens actuels. Il est de plus en plus évident au fil des mois que la « relance européenne » que souhaiterait E. Macron», sur le modèle de ce qui s’est fait dans les années 1950 avec le Marché commun ou dans les années 1980-90 avec le Marché Unique et l’Union économique et monétaire, n’a aucun soutien structuré et dynamique derrière lui. Même la gauche socialiste et social-démocrate du PSE se révèle ambigüe et désunie sur ce projet – d’autant plus qu’elle se trouve amputée du Labour britannique et qu’elle est reléguée dans l’opposition dans de nombreux pays. Ne parlons pas des libéraux de l’ALDE plus divisés que ne le laisserait croire les déclarations de leur chef parlementaire, Guy Verhofstadt, ou des conservateurs du PPE, totalement divisés sur le fédéralisme.

A cela s’ajoute troisièmement la montée en puissance d’oppositions de plus en plus visible à ces projets que ce soit au niveau de certains Etats ou dans les électorats. De ce point de vue, tout ne dépend évidemment pas d’Emmanuel Macron : par exemple, en Allemagne, l’ouverture migratoire de l’automne 2015 a d’évidence eu toute une série de conséquences politiques dont les récentes manifestations de Chemnitz sont les derniers avatars. Dans l’Union européenne de 2018, il faut bien constater que prêcher plus d’intégration européenne devant les électeurs n’est pas vraiment la clé du succès électoral.

Enfin, quatrièmement, il y a le fait que sur l’immigration, qui occupe actuellement le devant de la scène européenne, la position d’Emmanuel Macron est perçue comme parfaitement hypocrite. En politique intérieure, il soutient un Ministre de l’Intérieur, G. Collomb, qui fait le job pour limiter l’immigration, légale ou illégale d’ailleurs – Salvini, l’actuel Ministre de l’Intérieur italien en disait même du bien dans sa propre campagne électorale -, et il demande en même temps à d’autres pays de prendre leur lot d’immigrants. Cette incohérence d’une France qui se veut elle-même désormais fermée à l’immigration et veut que d’autres pays prennent des immigrés sur leur sol, est bien connue des autres Européens, en particulier des Italiens. La politiste Sofia Ventura le faisait remarquer dans une récente tribune publiée dans le Monde. En plus, la France comme pays, bien au-delà de la seule personnalité d’Emmanuel Macron, ne bénéficie nullement de l’image d’un pays qui aurait réussi l’intégration de ses immigrés. Notre modèle «républicain » ne fait rêver personne. Pour une part de la droite et l’extrême droite européennes, la France est même devenue l’image même de ce qu’il ne faut pas faire. Autrement dit, sur ce point précis, les gouvernants français donnent aux autres l’impression d’alcooliques fort malades de cirrhose en cure de désintoxication qui proposeraient aux autres dirigeants de boire une bonne rasade d’alcool fort pour rétablir un juste équilibre de la maladie du foie en Europe. Cette hypocrisie n’est pas jouable longtemps.