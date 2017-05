Macron président a deux obligations : une obligation de moyens (politiques) et une obligation de résultats (économiques)

Emmanuel Macron n’est vraiment pas un président comme les autres. Son talent et son habileté à saisir les opportunités qui peuvent le servir sont indiscutables. Son expertise, sa jeunesse et son pouvoir de séduction lui apportent les atouts indispensables à la conquête du pouvoir et sans doute à l exercice de ce pouvoir. Cette image de dynamisme et de renouveau va profiter a l image de la France toute entière. Le diagnostic qu’il a fait de la société française est juste puisque toutes les structures politiques ont craqué devant la possibilité d’un management alternatif.

Ceci étant, tous les analystes savent qu’il a été élu beaucoup plus par défaut que par passion.

Il y avait assez peu d’euphorie ou même d’affection , dans la foule qui se pressait au Louvre pour l’accueillir le soir du premier tour au pied de la pyramide.

Dans ces conditions, il a forcement une obligation de résultats économiques puisque pour lui, la mère de "toutes les colères" se cache dans l'état désastreux de l’économie française. L’endettement chronique, le chômage de masse, la fuite des cerveaux et de ses capitaux a clivé le pays non pas en fonction des idées politiques mais en fonction du rapport a la mondialisation ou a la modernité. La campagne présidentielle qui n‘a pas été aussi nulle que beaucoup l’affirment a servi de révélateur à cette fracture nouvelle.

D’un côté la France des villes et des métropoles qui a su profiter des ouvertures de la mondialisation, de l ‘union européenne et du progrès technologique, une France plutôt mieux formée que la moyenne.

Et de l’autre coté, une France des campagnes et des villes moyennes un peu désemparée, déclassée, par les fermetures industrielles et les risques de la concurrence difficile à assumer.

Emmanuel Macron a donc l’obligation de redresser cette situation, ça passe par une meilleure gestion des finances publiques (moins de dépenses, pour moins d‘impôts et de charges). Ça passe par une meilleure gestion de la solidarité européenne. Ça passe par une meilleure compétitivité des entreprises (baisse de charges). Ça passe aussi et surtout par un nouveau droit du travail, plus de flexibilité, plus de dialogue sociale et plus de formation.

Cette obligation économique et sociale est au cœur du réacteur qui permettra au pays de se redresser. Cet objectif n’est évidemment ni de droite, ni de gauche, il relève du pur pragmatisme. Problème, il dérange beaucoup de situations acquises.

Cette obligation doit donc faire l'objet d’une décision législative très rapidement. Emmanuel Macron ne peut pas se contenter d’annoncer « que la république doit se mettre en marche », il doit aussi trouver une majorité politique pour voter ce type de loi.

Or tout le monde sait qu’il se retrouve confronté à une partie de la population qui refuse de changement, non pas, par idéologie, mais par intérêt ou inquiétude. Une partie de la population a une demande forte de sécurité. Une partie de la population a voté pour lui parce que c’était aussi la seule façon de barrer la route à l'extrême droite. Mais ça n ‘est pas pour cela que cette partie des votants est prête à accepter que la République change et se mette en marche, parce qu’elle ne sait pas où cette marche peut la conduire.