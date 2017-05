Macron / Le Pen... sous le regard plus crispé que jamais des Français : qui a intérêt à quoi dans le débat d'entre deux tours ?

Atlantico : En ce jour de débat de 2e tour de l'élection présidentielle, que voient les Français en chacun des candidats? Quelles sont les qualités et les défauts que leurs prêtent les électeurs, sur leur honnêteté, leurs compétences, leurs capacités à gouverner le pays, leur présidentialité etc...?

Frédéric Dabi : Il y a une meilleure appréciation en termes d'opinion pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen. La confiance des français atteint 40% pour Emmanuel Macron et moins de 30% pour Marine Le Pen.

En parallèle, on est face à des électeurs qui considèrent qu'l y a des avantages et des inconveniants pour les deux.

Emmanuel Macron a plusieurs atouts. Il incarne un Président jeune, une bonne personnalité, il est passé par le privé et est à l'écoute des français. Enfin, il parle à la droite et à la gauche, ce qui est un point important pour les français qui le trouvent également honnête. Mais en même temps il y a aussi une vraie interrogation sur son projet politique et sur ce qu'il incarnera en tant que Président et beaucoup ne votent pour lui que pour faire barrage à Marine Le Pen.

Marine Le Pen a des électeurs à fond derrière son projet, non seulement sur les questions de l'immigration et de la lutte contre le terrorisme mais on note aussi une véritable dimension sociale. Enfin, une partie importante des électeurs veulent vraiment la voir au pouvoir. "Pourquoi ne pas l'essayer?" se disent-ils. Elle parle du réel et emploie des termes qui permettent d'exposer la situation de la France clairement. Elle reste rebutante pour beaucoup de français néanmoins et est souvent critiqué pour son attitude "extrême droite" par une majorité des électeurs.

Sur la base de la perception des Français, comment chacun des candidats doit il se positionner pour répondre à ces préoccupations formulées par les Français ? Sur quelles faiblesses les deux candidats pourront ils s'appuyer pour tenter d'affaiblir leur concurrent ?

Frédéric Dabi : Emmanuel Macron devra faire face à un enjeu de clarification de son projet. Notamment pour la part des électeurs de gauche qui doutent des contreparties sociales de son projet, perçu comme trop libéral.

Du côté de Marine Le Pen, une partie de la société française est inquiète de la voir accéder aux responsabilités du fait que l'identité du pays qu'elle porte ne correspond pas notre identité nationale. Elle devra convaincre à ce niveau.

Donc un enjeu de réassurance sur la norme social pour Emmanuel Macron et de positionnement politique pas "si à droite que ça" pour Marine Le Pen.

Eric Verhaeghe : Selon toute vraisemblance, Marine Le Pen ne devrait pas "rattraper" son retard sur Emmanuel Macron. Elle ne courra donc pas avec l'intention de remporter l'élection. Cette situation, qui peut paraître inconfortable, la rend en réalité extrêmement redoutable. Sur le papier, en effet, elle n'a pas grand chose à perdre et peut donc se permettre de prendre des risques interdits au candidat favori. Cela dit, elle devra soigner quelques sujets majeurs pour "l'après".

Bien entendu, "l'objectif de guerre" premier de Marine Le Pen sera d'affaiblir autant qu'elle le pourra Emmanuel Macron. Le Graal consistera sans doute pour elle à le déstabiliser et à le pousser dans ses retranchements jusqu'à lui faire perdre son sang-froid. L'enjeu est de démontrer que son rival n'a pas les épaules assez larges pour assumer la présidence. Une bonne partie du débat devrait d'ailleurs être focalisée sur cette question de la crédibilité personnelle d'Emmanuel Macron.

Pour son adversaire, le débat devrait se révéler beaucoup plus délicat et glissant. Emmanuel Macron doit en effet "épaissir" sa stature présidentielle et confirmer aux électeurs qu'il constitue un choix crédible et rassurant pour le 7 mai. Cette situation lui laisse peu de choix: il doit convaincre, maîtriser la situation et faire la preuve de sa capacité à endiguer les assauts de sa compétitrice. Autant dire que l'exercice sera complexe, dans la mesure où il devrait être à l'aise autant dans la défensive que dans l'offensive, sans paraître ni agressif ni polémique.

Au premier chef, Emmanuel Macron devra apparaître comme crédible dans la peau d'un futur chef d'Etat, à la tête de la cinquième puissance mondiale. Sur ce point, son extrême jeunesse et son absence d'expérience élective poussent les Français à l'observer à la loupe et à disséquer ses faits et gestes. On se souvient ici de ses cris à la fin d'un meeting de campagne, qui ont marqué les esprits tant ils ont nourri le sentiment d'une fragilité chez ce personnage. Le candidat devra donc prouver sa parfaite maîtrise émotionnelle et sa capacité à dégager du leadership face à un ennemie irréductible.

En quoi les différences d'enjeux pour les deux candidats peuvent-ils également changer la donne ? S'il est possible de considérer que Marine Le Pen a moins à perdre qu'Emmanuel Macron, quelles sont les limites de l'exercice pour le candidat d'En Marche ! qui s'apprête à relever la tache de la formation d'une majorité, notamment entre ceux qui refusent le libéralisme et ceux qui veulent une réponse plus forte sur le terrain de l'identité et du terrorisme ?

Frédéric Dabi : Chaque chose en son temps. Il y a déjà un enjeu fort qui est la présidentielle pour Emmanuel Macron qui doit la remporter la plus largement possible. Et faire en sorte qu'il y est la perception qu'on ne vote pas seulement contre Marine Le Pen mais aussi pour lui. Dans ce contexte là il faut une forme d'adhésion à son projet. On sait que même ses électeurs ne lui font pas totalement confiance dès le départ.