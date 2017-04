Macron / Le Pen : le 2d tour sera aussi un choix économique (et pas forcément en blanc ou noir)

L'envolée nationaliste

Tout d'abord, il confirme l'exaspération des Françaises et des Français en plaçant Madame Le Pen au second tour et en gommant les traditionnels partis de droite et de gauche. Le message est très clair. Inutile de croire à l'accident démocratique là où il y a une progression continue et dynamique.

Il y a déjà longtemps ( lors de l'émission " l'Heure de Vérité " sur France 2 en 1984 ) un certain Laurent Fabius avait déclaré : " Le Front National pose les bonnes questions mais apporte de mauvaises réponses ".

Depuis plus de 30 ans, droite et gauche confondues ont joué avec les manettes du Pouvoir ( et avec ses avantages tangibles ) davantage qu'ils n'ont dressé un audit sérieux de la situation afin de tenter de remédier aux maux dont nous souffrons.

Que de médecins bavards loin de la rigueur féconde d'un Raymond Barre ! Que d'approximations en matière de politique économique !

Le quinquennat qui s'achève est une triste illustration de l'incompétence de l'Exécutif. Il suffit de prendre un bilan chiffré sur plusieurs items : chômage, dette, pression fiscale, etc. Nous vivons donc clairement dans un pays anxiogène : insécurités économique et publique se conjuguent et font de nous un peuple qui craint pour l'avenir de ses enfants. Des millions de votants viennent de confirmer, dans l'isoloir, ces peurs économiques et sociales.

La grande vague des déçus de ce premier tour

Au plan électoral et arithmétique le premier tour vient confirmer que l'addition des abstentionnistes ( 23,6 % ) et des votes lourdement protestataires ( Arthaud, Poutou, Mélenchon soit plus de 25 % ) représentent un poids très significatif.

Pour être direct, près de quatre Français sur cinq ne sera pas en phase avec le futur(e) élu(e) du 7 mai à venir. Sans compter les partisans du candidat-opposant du deuxième tour qui viendront accentuer la vigueur de ce taux de déception.

Une fois de plus, le Chef de l'Etat aura pour socle électoral initial un peu moins de 25% de nos concitoyens.

Où est la coalition pour gouverner avec brio ?

Au plan économique, cela a un sens car notre pays est confronté à des défis (chômage de masse, niveau de l'école, compétitivité, dette publique ) qui suppose ce que les sociologues appellent le " consensus sociétal minimum ". (http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/societal+consensus.html ).

On ne réforme pas une économie en profondeur si la taille de son glaive présidentiel est si modeste que les conservatismes peuvent s'y opposer aisément.

Il y a des années que la France est gouvernée par une courte fraction d'elle-même ce qui n'est pas gage d'acceptation simple des réformes structurelles dont notre pays et sa jeunesse ( 24% de taux de chômage ! ) ont cruellement besoin.

Ce fait que l'Histoire nous impose implique des futures législatives d'importance au cours desquelles les programmes économiques vont être au cœur du débat, consécutivement à cette campagne présidentielle bien décevante et peu éclairante.