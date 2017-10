Macron ouvre le cycle des réformes dans la gouvernance des entreprises

Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXè siècle.

Emmanuel Macron a confirmé qu'il souhaitait transformer et non gérer. Mais reste le problème qu'à force de rester sur ses positions et de ne montrer que son inflexibilité, le Président risque de convaincre moins qu'il le souhaitait.