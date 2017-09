Macron ouvre le chantier fiscal. Revue de détails des faits et des chiffres pour "dynamiser l’investissement et l’emploi"

Objectif affiché de la réforme : changer la stratégie d’épargne pour des millions de français : de petits épargnants de la pierre, en faire des business angels de l’économie, investisseurs dans les start-up et multi-détenteurs d’actions. À la manœuvre, Bruno Le Maire. Il y a du boulot.

De la CSG, à l isf, en passant par l’immobilier et la flat taxe a 30% , la reforme fiscale embrasse large .

Le mois de septembre va être décisif. La première loi de finances du quinquennat Macron sera votée à la fin du mois, mettant en œuvre certaines des promesses de campagne. Le président ayant défini les grandes lignes, il a aussi confié le chantier à Bruno Le Maire qui doit faire la pédagogie et le service commercial, avant le vote du 27 septembre.

Ce qui est voulu est clairement annoncé, assumé, c’est la « libération et la réorientation de l’épargne vers l’économie productive générée par la réforme fiscale », selon les mots du ministre de l’Economie. Reste à définir ce qu’englobe l’économie productive. Si l’entreprise, ses actions, ses obligations, rentrent bien dans le giron du productif, l’immobilier semble laissé en dehors du périmètre. Par ailleurs toute réforme fiscale réveille quantité de lobbies qui se mettent en travers du chemin.

La stratégie de Macron, pour cette loi de finances, s’articule donc autour de trois fortes idées.

1er point : le travail est moins taxé. Le ministre le dit, « tous les travailleurs verront leur situation s’améliorer» « la philosophie, c’est bien de récompenser le travail ».

Pour ce faire, cela passe par une baisse de cotisations salariales, qu’il faudra financer par une hausse de la CSG . Donc les revenus du travail seront avantages. Cette réforme, c’est aussi la hausse d’un impôt puissant et hyper discret, (la csg) et en plus social car il finance une partie de notre protection. Assiette large, la CSG touche tout le monde, les actifs comme les retraités, les revenus du travail et du capital. Près de 100 milliards dans les poches de l’Etat, 25 de plus que l’impôt sur le revenu. C’était une invention rocardienne et les gouvernements l’ont gardée car la CSG s’avère efficace.

L’augmenter, c’est donc malin parce que c’est indolore, l'impôt est prélevé à la source. Puis, si on dit que ça ne change pas le salaire net d’un actif, mais que cela baisse le salaire brut, c’est encore plus malin puisque c’est assimilé pour les entreprises à une baisse du coût du travail. Lionel Jospin l'avait d'ailleurs déjà fait en 1997. Mais pas tout à fait exact, pour l'année fiscale 2018 : il y aura bien baisse des cotisations chômage et maladie, qui font partie des cotisations salariales inclues dans le brut, mais la baisse est programmée en étapes sur 2018, alors que la hausse de la CSG interviendra dès le 1er janvier.