Macron hors jeu, Sarkozy et Royal à la Une : de quel mal politique sont-ils le symptôme ?

Atlantico : Comment expliquer que onze ans après, alors que la France a depuis été touchée par la crise économique de 2008, par le retour du terrorisme, par une remise en cause profonde de son cadre politique avec l'élection d'Emmanuel Macron, les deux opposants du second tour de la campagne de 2007 soient toujours d'actualité ? Cette respiration dans le quinquennat Macron ne laisse-t-elle pas entrevoir que, d'une certaine façon, peu de choses ont changé en politique depuis 2007 ?

Frédéric Saint-Clair : Premièrement, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal n’ont jamais quitté la scène politique.

M.Sarkozy était candidat à l’élection présidentielle de 2012 puis de 2017 via les primaires de la droite. Il est donc difficile de croire à son retrait définitif de la vie politique. Quant à Ségolène Royal, elle est régulièrement sur le devant de la scène médiatique car elle cherche à obtenir des postes internationaux bien placés. Aujourd’hui ce n’est pas tellement le match de 2007 qui se rejoue : on voit d’ailleurs une forme d’obsolescence des idées et des arguments des deux anciens adversaires. Il y a un décalage entre leurs pensées respectives et les enjeux du monde contemporain, notamment sur l’immigration, sur la démographie ou encore sur la question culturelle.

Concernant Emmanuel Macron, on sent qu’il n’a pas véritablement réussi à changer la structure profonde de la politique et sa dimension partisane, qui rejaillit inévitablement.

En quoi la campagne de 2007, qui voyait s'affronter deux personnalités jugées déjà innovantes, a-t-elle été fondatrice dans la façon dont le monde politique s'est défini après le grand choc de la crise de 2008 ?

Ce qui a été novateur dans l’attitude de Ségolène Royal en 2007, c’est sa position vis-à-vis des “éléphants” du PS qui étaient déjà jugés archaïques. Son positionnement politique n’était pas en lui-même profondément novateur.

Nicolas Sarkozy, lui, s’est surtout démarqué dans le style plus que dans le fond de ses idées. Or on a vu à quel point cela lui a été préjudiciable. L’hyperprésidentialisation et l’hypercommunication de son quinquennat lui auront été fatals. Et d’ailleurs, le parti créé par Emmanuel Macron souffre des mêmes maux que les partis traditionnels : mêmes mesquineries, mêmes blocages, mêmes manoeuvres politiciennes. Il n’y a pas véritablement d’innovation dans la vie politique aujourd’hui ; au contraire, celle-ci souffre d’une perversion née avec Nicolas Sarkozy dans la façon de faire de la politique et d’incarner le pouvoir. Les Français l’ont parfaitement vu et demandent davantage de solennité, solennité incarnée autrefois par De Gaulle et Pompidou dans une politique plus nationale ou par Valéry Giscard d'Estaing dans une politique plus libérale. Dans tous les cas, on est très loin de la désinvolture, dans le langage et dans l’attitude, que les politiques atteignent aujourd’hui.