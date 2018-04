Macron/ Hollande/ Sarkozy : le match des bilans après un an de mandat. Avantage à...

Atlantico : ​Quelle comparaison peut-on faire de la première année de mandat d'Emmanuel Macron, de François Hollande et de Nicolas Sarkozy ?

Philippe Crevel : La première année d’un mandat présidentiel, c’est le temps des flonflons, des promesses à réaliser et le dur apprentissage du métier. C’est le temps de l’expérimentation. Avec un mandat de 5 ans, tous les mois comptent d’autant que la dernière année est condamnée par l’enjeu électoral à venir. Emmanuel Macron dispose d’un calendrier électoral qui lui est favorable durant la première partie de son mandat. En effet, de septembre 2017 (dernières élections sénatoriales) à juin 2019, aucune échéance n’est programmée.

François Mitterrand avait du dès 1982 avec des élections cantonales se confronter à la colère des électeurs. Jacques Chirac, avec les élections municipales de juin 1995 et les élections départementales ainsi que les régionales de mars 2004 avaient eu également maille à partir avec le vote populaire. Nicolas Sarkozy avait du, dès 2008, gérer un échec électoral lors des municipales. Emmanuel Macron est un peu dans la même situation de François Hollande qui a bénéficié d’un calendrier dégagé jusqu’en 2014. L’inconvénient de ce calendrier est la concentration des élections dans la deuxième partie du mandat, ce qui peut gêner considérablement le Président sortant souhaitant se représenter.

Au début du mandat, tout commence par des cérémonies, celle du 8 mai qui intervient juste après l’élection, celle de l’investiture puis le 14 juillet. La première année est également marquée par la campagne législative, une formalité mais qui exige du doigté pour éviter une réaction hostile de l’électorat comme cela s’est produit sous Nicolas Sarkozy avec la polémique sur le TVA engagée par Jean-Louis Borloo.

Les trois derniers présidents ont tenté, autant que possible, de tenir leurs promesses. Nicolas Sarkozy a avec la loi TEPA défiscalisé les heures supplémentaires. Il a également réduit l’ISF, institué le bouclier fiscal, diminué les droits de succession. François Hollande a réalisé un tour de vis fiscal en imposant les revenus du capital comme ceux du capital, en rétablissant en partie l’ISF, en supprimant la TVA sociale, en créant les contrats d’avenir et les contrats génération. Il a tenté sans y croire vraiment à instaurer sa tranche d’imposition à 75 %. Il a voulu remettre en cause sans succès les traités budgétaires européens. François Hollande a dû faire face à une situation dégradée des finances publiques. Il a fait un pari, celui d’augmenter les prélèvements obligatoires, plus de 70 milliards d’euros, pour réduire le déficit. Il escomptait le retour de la croissance européenne pour atténuer l’effet récessif de ce plan. Il avait imaginé découper son mandat en deux, la première partie étant dévolue à la restauration des équilibres quand le second, pré-élection, devait s’accompagner de baisses des impôts. Mais, l’augmentation des prélèvements a été telle qu’elle a généré un « ras le bol fiscal » pour reprendre les propos de Pierre Moscovici. Elle a accentué le ralentissement de l’économie et a accru le chômage.

François Hollande s’est surtout empêtré dans ses contradictions durant la première année. Il a mis en œuvre une politique qui n’était pas celle qu’il aurait souhaité développer. Il n’a changé de cap qu’en 2013.

Le nouveau Président a été marqué par les errements du précédent quinquennat. Il joue comme naguère Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac l’ode de la rupture. Le nouveau monde est censé remplacer l’ancien tant bien même qu’il ait appartenu à ce dernier. Emmanuel Macron a, depuis un an, ouvert de nombreux chantiers : loi travail qui a été mené à son terme, réforme fiscale de l’épargne et suppression partielle de l’ISF également menées à bien, hausse de la CSG, engagement de la réforme de la formation, de celle de l’assurance chômage et de celle des retraites. La promesse du remboursement à 100 % des frais dentaires et d’optique est en cours de réalisation. Il a également décidé de réformer la SNCF. Ce qui compte, ce n’est pas le feu d’artifice de la première année, c’est de voir le maçon à l’ouvrage durant la totalité du mandat. De nombreuses réformes engagées au début du mandat sont détricotées quelques années plus tard. Il en fut ainsi pour Nicolas Sarkozy avec le bouclier fiscal et pour François Hollande avec la taxe à 75 %. Dans les faits, durant la première année, la politique des Présidents est un savant cocktail entre coups de communication et transposition de promesses. Cette politique cède la place à une gestion plus classique, plus réaliste qui évidemment à tendance à décevoir. Le problème est donc d’innover sans se contredire et sans fatiguer sa base. Depuis plus de quarante ans, aucun Président n’a trouvé la martingale.

Christophe Boutin : Nous connaissons tous le mythe des 100 jours, ces trois mois suivant l’élection présidentielle, ce « temps de grâce » où la cote du nouveau Président est encore élevée, ce délai dans lequel il pourrait donc, dit-on, mener à bien ses réformes importantes en ayant encore le soutien de l’opinion. À voir la vitesse à laquelle se sont érodées les cotes de confiance de nos trois derniers présidents, il est permis de se demander si ce mythe est encore d’actualité, mais il reste certain que le début d’un mandat doit être le temps des réformes voulues – le reste étant celui des réformes subies… ou de l’absence de réformes, pour éviter de se montrer clivant à l’approche d’échéances électorales. Le temps de mettre ainsi en œuvre des réformes qui sont censées appliquer une partie au moins du vaste catalogue de promesses que l’on n’aura pas manqué de faire durant la campagne, et de satisfaire au minimum son électorat.

En un an, Nicolas Sarkozy s’est attaqué à plusieurs chantiers. Il a effectivement mis en place une réforme économique pour appliquer son slogan de campagne « travailler plus pour gagner plus » : défiscalisation des heures supplémentaires, baisse des droits de succession et bouclier fiscal. Il a ensuite agi dans le domaine très sensible de la sécurité, sur lequel il avait fait partiellement campagne, en instaurant un système de peines planchers. Sur le plan de la rénovation ensuite du secteur public, vaste chantier laissé en plan depuis des décennies, il a lancé cette révision générale des politiques publiques (RGPP) qui allait remodeler notre administration, permis l’autonomie des universités et instauré un service minimum en cas de grève dans les transports. Ouvrant ensuite des chantiers nouveaux, il a organisé le Grenelle de l’environnement, et lancé une réforme majeure de la constitution pour limiter à deux successifs le nombre de mandat des présidents de la République ou instaurer un contrôle de constitutionnalité a posteriori, la QPC.

Sous la première année du mandat de François Hollande, un « pacte de responsabilité et de solidarité » allège les charges des entreprises, sans produire d’effet direct pour les portefeuilles des Français, tandis qu’est rétablie la retraite à 60 ans à taux plein. Devant les remous de l’affaire Cahuzac est votée ensuite la loi sur la transparence de la vie politique et l’interdiction du cumul des mandats nationaux avec ceux d’exécutifs locaux. Une loi sur la refondation de l’école conduit elle, notamment, à la mise en place de nouveaux rythmes scolaires. Mais il est certain que la loi emblématique de ce début de quinquennat reste la loi sur le mariage des couples homosexuels, dite « Mariage pour tous ».

Avec Emmanuel Macron il y eut une influence directe du contexte politique avec deux textes de début de mandat : la loi sur la lutte contre le terrorisme, qui vise à transférer des éléments relevant précédemment de l’état d’urgence à la loi ordinaire, et, surfant sur les scandales, la loi « pour la confiance dans la vie politique ». Dans le domaine sécuritaire, il s’est agi cette fois de désengorger les prisons, en encourageant les peines alternatives. Pour l’administration un texte sur le « droit à l’erreur » est censé améliorer les relations avec les citoyens. Par ailleurs, des textes qui ne sont pas encore législatifs, mais ont vocation à le devenir, les « ordonnances travail », assouplissent le code du même nom, tandis que l’on se prépare à revoir l’assurance chômage. Dans le domaine éducatif, on traite de formation professionnelle et d’apprentissage. La loi asile et immigration est elle censée venir clarifier la politique de la France dans ces deux domaines particulièrement sensibles. Enfin, une vaste réforme institutionnelle et constitutionnelle est en cours d’examen devant le Conseil d’État.

Quelles remarques peut-on faire après cette présentation ? La première est pour constater l’ampleur du travail de Sarkozy et Macron, dans le domaine économique bien sûr, mais aussi bien au-delà, et la relative faiblesse de Hollande. La seconde est pour noter que ce dernier était par contre manifestement le plus directement idéologique des trois dans ses réformes de début de mandat, sans que l’on ne sache bien s’il s’agissait de priorités réelles ou, plus simplement, d’utiliser le « sociétal » pour cacher l’absence de réforme de fond dans des domaines autrement importants pour la vie des Français.

Comment comparer les méthodes employées par les trois présidents ? En quoi se différencient-ils et lequel a été le plus efficace pour réformer le pays ?

Christophe Boutin : On rappellera qu’il ne s’agit pas ici de comparer ce qui a été fait pendant les trois mandats complets, mais uniquement ce qui a été mis en œuvre pendant la première année de mandat. Ajoutons qu’il n’est pas encore temps de dire qui a été le plus efficace pour réformer le pays, car les textes du mandat Macron demandent encore, pour certains à être votés, pour d’autres à recevoir leurs textes d’application pour produire tous leurs effets juridiques, et pour tous de disposer d’un peu de recul. Il faut aussi se demander ce que l’on entend par « réformer le pays ». S’agit-il de restaurer des bases qui auraient été fragilisées par les erreurs des précédentes décennies, ou de créer un ordre nouveau ? Tenir la dette en économie, restructurer le fonctionnement de l’État sur des chantiers à long terme, est-ce « réformer le pays », ou n’est-ce que faire entrer la société dans le futur parfait fantasmé par quelques technocrates ou idéologues ?

Les deux écoles se sont en tout cas affrontées et, nous l’avons dit, le moins pragmatique et le plus idéologique a sans nul doute été François Hollande, laissant les idéologues de la rue de Grenelle imposer leurs diktats à une ministre tout entière consacrée à sa communication, et imposant une réforme de la famille qui mit dans la rue une part importante de la population tant nul ne pouvait ignorer les conséquences juridiques délétères de ce choix en termes de filiation.

Si l’on se préoccupe par contre du fonctionnement de l’État, il est indéniable que Nicolas Sarkozy a beaucoup plus apporté : la RGPP, même si elle n’a pas produit tous les effets souhaités, a été une réforme en profondeur ; le Grenelle de l’environnement, par sa méthode comme par ses conséquences, a conduit à repenser la manière dont l’ensemble de nos politiques publiques devaient relever ce défi ; enfin, en termes de protection des libertés la mise en place de la QPC a joué un rôle majeur.

Quant aux méthodes, elles ont pu sembler largement tributaires des personnalités des trois hommes : Sarkozy vibrionnant, intervenant partout, « américanisant » la présidence jusque dans ses t-shirts NYPD et ses Ray-Bans, entendait jouer sur la vitesse et la surprise ; Hollande « président normal » - trop normal ? -, utilisait les méthodes politiciennes qui lui avaient permis de rester premier secrétaire du PS et fluctuait au grès des sondages ; Macron, jupitérien, entend lui poser en réformateur pragmatique : TINA, « there is no alternative » semble être son mantra, et il joue aussi sur l’effet masse de la multiplication – au moins médiatique – des initiatives.

Mais on notera un point commun intéressant : pour penser ces réformes, les politiques jouent un rôle de plus en plus secondaire. Les ministres d’abord, parce qu’ils sont relégués, hormis quelques-uns, à des fonctions d’exécutants. C’est un classique pour le premier d’entre eux lorsqu’il est un concurrent politique potentiel : François Fillon aura tout supporté de Sarkozy, et Valls bu la coupe jusqu’à la lie sous Hollande – Ayrault, Cazeneuve et Philippe, pour des raisons différentes, ne rentrant pas dans cette catégorie. Pour le reste on se souviendra peut-être de Le Drian aux armées, de Juppé aux Affaires étrangères, de Darcos et Blanquer à l’Éducation nationale, et l’on aura fait le tour. Les parlementaires ensuite, parce que malgré les offensives de « frondeurs » et autres, à aucun moment l’exécutif n’aura été sérieusement menacé ni empêché de mener à bien une réforme dans ces trois premières années des différents mandats. Plus que jamais, et sous les trois présidents, c’est donc la haute administration qui a mené à bien – ou à mal - la politique de réforme : sous Sarkozy, parce que cela lui permettait de court-circuiter des politiques auxquels il ne faisait pas confiance, sous Hollande parce que c’était subi, et sous Macron parce que c’est un choix.

Philippe Crevel : Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron aiment frapper fort utiliser l’arme de la communication pour contraindre les adversaires, les opposants. Mais, si entre les deux hommes, des similitudes sont légions, des différences liés à leur caractère, à leurs parcours existent. Nicolas Sarkozy, contrairement à son abord qui peut apparaître rigide, est un négociateur conciliant. C’est un avocat. Les coups d emache n’interdisent pas les concessions et les arrangements. Il savait se montrer souple dans la négociation comme il l’a prouvé dans la réforme des régimes spéciaux.

Emmanuel Macron est un adepte de la stratégie napoléonienne. Attaquer les adversaires sur leurs points faibles et bouger en permanence pour éviter une confrontation de face. Emmanuel Macron, à la différence de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, allume de nombreux foyers. Il a tiré les enseignements des deux derniers quinquennats. François Hollande et Nicolas Sarkozy, plus âgés, ont été marqués par l’échec d’Alain Juppé en 1995. Leur objectif était d’éviter de mener de fronts plusieurs combats. Emmanuel Macron croit en sa supériorité et sa chance. Il aime étourdir ses adversaires. Après avoir créé un choc en annonçant les objectifs d’une réforme, il les noie sous des concertations pour les empêcher de réagir. Il veut les asphyxier sous la charge de travail. Si avec la loi travail, la méthode a bien fonctionné, pour le SNCF, le pari n’est pas encore gagné. Les syndicats cheminots ont compris la stratégie et sont, de plus très bien organisés. Malgré tout, du fait de la communication du pouvoir, ils ne peuvent pas, pour le moment, compter sur le soutien de la rue comme en 1995.

Emmanuel Macron, à la différence de Nicolas Sarkozy, semble avoir beaucoup travaillé sur la méthode quand François Hollande pensait gérer le pays comme le PS.

La méthode Hollande était mitterrandienne dans l’âme, donner du temps au temps, ce qui est de moins en moins possible dans le cadre d’un quinquennat. Le précédent Président fuyait le conflit. Il laissait les ministres s’entredéchirer pour pouvoir mieux arbitrer. Emmanuel Macron est à l’opposé, les arbitrages remontant rapidement au sommet. Nicolas Sarkozy était plus impulsif quand Emmanuel Macron est dirigiste et vertical. Ce dernier comme François Hollande sont issus de la Haute Fonction Publique à la différence de Nicolas Sarkozy. Les méthodes s’en ressentent. Les réformes engagées depuis un an ont la marque de la technostructure. Elles sont balancées, techniques et donc complexes à souhait. Emmanuel Macron est tout comme François Hollande un impressionniste de la réforme. Mais, à la différence de son prédécesseur, il manie l’art de la communication avec dextérité avec le risque de trop en faire.

Emmanuel Macron use de sa jeunesse pour imprimer un rythme qui ressemble à celui de Nicolas Sarkozy à la nuance près qu’il apparaît plus construit, plus machiavélique. La succession rapide des séquences présidentielles donne une idée de mouvement permanent. Le Président semble doué d’un don d’ubiquité. Le risque est d’enivrer la population, le risque est que les séquences n’impriment plus. Que retient l’opinion publique d’Emmanuel Macron ? Quelles conclusions tirées du débat musclé avec deux journalistes, de la visite aux Etats-Unis, de la cérémonie au Panthéon. Les images s’enchaînent mais quelle est la stratégie, quel est l’objectif ?

Au niveau international, Emmanuel Macron entend montrer aux Français et au monde que la France is back. Il pense obtenir des concessions de la part de l’Allemagne en montrant que notre pays se réforme. Actuellement, notre voisin et les pays d’Europe du Nord attendent de voir les résultats et n’entendent pas recevoir de leçons européennes de la part du jeune Président français. Ce dernier a tenté un coup en amadouant le Président américain. Cette stratégie vise tout à la fois à reprendre la main sur la diplomatie européenne et à éviter la constitution d’un front américano-britannique en Europe. Le récent voyage au-delà de quelques belles images n’a pas débouché sur la mise en place d’un réel partenariat. Les Etats-Unis souhaitent avant tout faire respecter leur prééminence de plus en plus contestée.

François Hollande au niveau européen a essayé de faire infléchir Angela Merkel, tentaient de créer un front des pays d’Europe du Sud. Si sur la Grèce, son bilan n’est pas nul loin de là, il n’a pas réussi à enclencher un réel élan européen. François Hollande a, par ailleurs, trouvé avec Barack Obama un interlocuteur peu intéressé par les questions européennes et qui avait refusé de se rendre à la marche pour Charlie. De son côté, Nicolas Sarkozy avait essayé, lors de sa première année, de se rapprocher des Américains et des Britanniques avec peu de résultat à la clef. Il avait du se résoudre à se rapprocher d’Angela Merkel au point d’institutionaliser l’idée d’un couple Merkozy.

Comment analyser les différents contextes connus lors de ces 3 présidences, notamment pour la 1er année de mandat. Quel président a t il pu bénéficier du contexte économique et politique le plus favorable ?

Philippe Crevel : François Hollande a du faire face dès son arrivée à une situation économique complexe. La crise des dettes souveraines avec le problème grec était au cœur de l’actualité. Le risque d’implosion de la zone euro était réel. La France était confrontée à un déficit de plus de 5 % du PIB avec un chômage en forte progression. S’il disposait d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale, il s’est avéré assez rapidement qu’elle n’était pas homogène. Les divisions du PS avec notamment l’accumulation de haines entre les différents responsables ont privé le nouveau pouvoir d’un réel soutien parlementaire. L’hostilité de Martine Aubry a contribué à l’affaiblissement du Président. La haine entre les deux anciens secrétaires généraux du parti, hostilité politique mais également filiale, François Hollande ayant été un proche de Jacques Delors, le père de Martine Aubry, a empoisonné le quinquennat. Les frondeurs en ont été l’expression suprême avec des députés de la majorité prêts à déposer une motion de censure contre leur propre gouvernement.

Comme Nicolas Sarkozy, François Hollande fut affaibli par des problèmes d’ordre personnel avec la gestion de son couple ou plutôt de ses couples. L’affaire Cahuzac mit à bas la crédibilité présidentielle de François Hollande façonnée au tour du principe de normalité et d’honnêteté.

La première année d’Emmanuel Macron fut plus calme. Le Président a su gérer avec machiavélisme les affaires qui auraient pu salir le pouvoir en exfiltrant plusieurs responsables centristes du Gouvernement. Il dispose d’une majorité parlementaire large mais inexpérimentée. Elle est par nature composite mais ne compte pas de réelles personnalités. Cette majorité s’est légèrement fissurée sur le projet de loi sur l’immigration. Le nouveau Président ne peut pas compter sur un parti structuré comme les Républicains ou le PS. Au regard de l’histoire récente de ces deux partis, ce n’est peut pas un inconvénient. Mais, en règle générale, le fait de disposer d’un parti organisé constitue un atout durant les périodes de turbulences. En outre, le risque est d’accumuler des contreperformances lors des élections intermédiaires. République en Marche, faute de cadres, éprouve des difficultés à monter en puissance. Le parti est absent de la mire médiatique tant elle est accaparée par le Président. Le côté stratosphérique du pouvoir en place est renforcé par le manque de relais locaux de poids. C’est certainement le point le plus inquiétant de cette année écoulée.

Sur le plan économique, le nouveau Président a pu compter sur la plus forte embellie économique de ces sept dernières années. La croissance a atteint 2 % en 2017 et le déficit public est repassé en-dessous de 3 % sans y être réellement pour quelque chose. Mais la chance fait partie intégrante du jeu.

Christophe Boutin : Soyons clair – et, encore une fois, nous nous en tiendrons ici à la seule première année et non à l’ensemble de leurs mandats -, aucun des trois hommes cités n’a bénéficié d’un contexte particulièrement favorable : ces trois présidents successifs ont trouvé tous les trois en arrivant à l’Élysée un pays en faillite ou peu s’en faut, criblé de dettes, avec une balance économique largement déficitaire ; ils ont trouvé aussi et surtout un peuple divisé, vivant dans l’insécurité physique et identitaire, avec un manque total de confiance dans l’avenir. Certes, comme après chaque élection, on a pu relever une petite amélioration de la confiance dans les tous débuts de leurs mandats respectifs, mais elle a été par trop passagère pour produire des effets réels. Bien sur, tout n’est pas identique, et l’impact des crises économique (mandat de Nicolas Sarkozy) ou migratoire (fin du mandat de François Hollande et début de celui d’Emmanuel Macron), comme le développement du terrorisme ou la crise de la représentation – politique et syndicale -, ont certainement pu jouer, mais bien à la marge, et il n’y pas de différence majeure sur les fondamentaux.

Sur le plan du contexte politique en revanche, les choses sont largement plus favorables pour Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, personnalité clivante, avait contre lui une forte opposition politique dès le début de son mandat, et ne comptait pas que des amis dans sa propre famille politique. Moins clivant, candidat par défaut et président grâce à l’anti-sarkozysme, François Hollande a lui réussi le tour de force, avec son projet de « mariage pour tous », de mettre un nombre rarement vu de Français dans la rue. Mais Emmanuel Macron vient lui après le « séisme de 2017 », qui a rebattu des cartes politiques, et bénéficie à la fois d’un parti à sa dévotion, de médias peu critiques, et d’une opposition qui n’arrive pas à retrouver ses marques. Et s’ajoute à cela le fait que, excellent acteur, il a su restaurer la verticalité de la fonction présidentielle au moment où tous les sondages traduisent, de la part des Français, une profonde demande d’autorité. Cet avantage lui permettra-t-il de réformer plus et mieux que ses prédécesseurs ? Saura-t-il échapper au jeu des effets d’annonce et des réformes cosmétiques sur les sujets les plus sensibles ? La question reste posée.