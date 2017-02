Macron fait son marché à la casse de la politique. Cela va t-il casser Macron ?

Même les voitures neuves ont besoin de pièces détachées. Cela nécessite une visite à la casse, on y déniche toujours une pièce qui présente une apparence et quelques caractéristiques qui la rende utilisable et acceptable. Maintenue derrière une carrosserie neuve on en perçoit à peine la présence, sauf quand ses déficiences anciennes produisent un bruit difficile à masquer et rappellent à l’extérieur qu’elle appartenait à un ensemble défaillant. Elle fait le travail qu’on lui demande, essentielle, comme chaque pièce, mais une miette noyée dans un ensemble plus vaste.

Elle permet à la voiture neuve, en panne de reprendre ou poursuivre sa route, se remettre en Marche, pendant que les autres restent sur le bas côté. Un peu comme le borgne au pays des aveugles !

C’est le choix fait par Emmanuel Macron. Une pièce politique qui allait être mise à la casse, mais encore utile pour franchir les kilomètres qui le sépare d’une possible victoire. Une pièce politique marquée au fer rouge de son inconstance, de son inconséquence et de sa mièvrerie faussement centriste mais vraiment opportuniste, qui rappelle que la politique et l’honneur ne font pas bon ménage. Bayrou arrivait en fin de carrière, pour avoir trahi tellement de camps qu’il n’en trouvait d’autres que le sien. Ou las casse. Le fonds de commerce de 2007 fondait à chaque élection comme le sous-menton avec l’âge, et les 18% du passé valait désormais 4 ou 5% au mieux. En 2022, il serait passé sous le score de Copé, qui reste en la matière ce qui existe de plus proche de la définition du néant politique. Le trou noir. Le score qui vous est assuré par la fidélité des membres proches de votre famille. Il ne restait dans le parti de Bayrou que quelques sourds et malentendants que l’on avait pas informé par le langage approprié, de la disparition de leur « leader ». Et sa numéro2, Marielle, encore un M, dont le visage de papyrus parvient encore à s’insérer dans quelques débats destinés à faire croire que le Modem est autre chose que son homonyme électronique. Un engin qui faisait de drôles bruits quand on tentait de se connecter à internet. Cela fut utile, et même original, mais qui finit, lui aussi, à la casse.

L’intégrité en politique, ne survit pas au besoin de pouvoir. L’honneur est à géométrie variable et préfère l’arithmétique. Or pour l’élection de 2017, tout se jouera dans un mouchoir (usagé) de poche. Fillon qui a dégoûté une partie de son électorat, âgé, pour qui l’intégrité est une vertu cardinale, et la démission sa preuve éclatante en cas de scandale, va l’abandonner et mettre en péril ses chances de faire un score suffisant pour être qualifié au second tour. Mélanchon à moins d’un changement de dernière minute préfèrera la défaite seul à la victoire à plusieurs, et empêchera Hamon de dépasser les 12% que son programme inepte lui permettra à peine d’atteindre. Marine fera carton plein, car le peuple croit bêtement, à travers elle qui est un pur produit du système, qu’elle est là pour ensevelir ce système. Du fait de la crasse de notre classe politique, elle pourra pourtant maintenir l’illusion de propreté et obtiendra 35% ou plus. Et fera honte à ces adversaires qui ont moins bien compris la France. La France, ou plutôt le monde, car le phénomène de rejet et de colère est mondial.