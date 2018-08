Macron face aux retraités, mais pourquoi tant de haine ?

Les retraités français vont finir par penser qu’ils sont victimes d’un acharnement thérapeutique de la part du gouvernement et surtout du président de la République. La hausse de la CSG à peine digérée, voilà que les seniors vont devoir supporter la non-indexation des pensions à un moment où l’inflation se redresse un peu.

Les retraités savent compter. Si on augmente les pensions de 0,3% alors que l’inflation est attendue à 2,3%, ils vont perdre 2% de pouvoir d’achat. Alors que leur CSG a déjà augmenté de 3,7%.

L’opposition politique a évidemment enfourché ce cheval de bataille pour attaquer le terrain politique.

A l’extrême gauche comme à droite avec Laurent Wauquiez, on n’hésite pas à sortir le canon pour tirer à vue sur tout ce qui bouge du côté du gouvernement en se disant que 6 millions de retraités qui vont se sentir en détresse, c’est quelques électeurs de moins pour la France en Marche et quelques votants de plus pour les nostalgiques de François Hollande ou ceux qui sont restés ancre chez les républicains ?

L’argumentaire va marcher mais il est évidemment un peu grossier.

D’abord parce que pour être objectif et cohérent, il faudrait intégrer dans l’équation la suppression de la taxe d’habitation qui doit, dans la grande majorité des cas, compenser les pertes recensées depuis trois jours.

Ensuite, parce que tous les retraités ne sont pas logés à à la même enseigne. Sur 6 millions de retraités, il y en a 550 000 environ qui sont au minimum vieillesse et moins, donc qui sont dans une vraie détresse dont on devrait se préoccuper plutôt que de les pressurer encore davantage.

La grande majorité des retraités sont plutôt mieux traités financièrement que les actifs. La plupart ont beaucoup cotisé, ils ont assez peu souffert du chômage, plus de la moitié sont propriétaires de leurs logements et leurs logements sont pour la plupart suréquipés. Ils ont donc des besoins de consommation moindre que les actifs et surtout différents... alors certes ils ont beaucoup travaillé, pour se constituer cette retraite, mais il y a beaucoup de jeunes qui voudraient avoir la garantie de perspectives aussi claires.

Alors pourquoi Emmanuel Macron donne-t-il l’impression de taper dans la cagnotte des retraités pour financer les efforts de compétitivité et les dépenses budgétaires, au point de s'aliéner cet électorat qui ne l’a pas boudé lors de la présidentielle?

Il tape sur les retraités pour une seule raison : priorité à la compétitivité et au travail. Il pense que le redressement de l’économie française dépend des français productifs, ceux qui créent de la richesse et pas forcément ceux qui touchent des revenus de redistribution, à commencer par les retraités.

Son diagnostic se tient. La France a besoin de renforcer sa compétitivité, mais le remède qui consiste à taper sur les retraités n’est peut-être pas le meilleur, parce que les retraités vivent théoriquement de ce qui leur est réparti, mais en réalité, ils vivent des points de cotisation qu’ils ont accumulés pendant leur vie de travail. Ils vivent donc de leur épargne retraite d’où leur sentiment que cette retraite est inaliénable.