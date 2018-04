Macron face aux malheurs de la France rurale : et pourtant des solutions existent

Atlantico : Emmanuel Macron se déplacera ce 18 avril à Saint Dié, dans les Vosges, pour aborder le thème de la ruralité française. On constate une faible densité de la population rurale en France, notamment par rapport à des pays comme l'Allemagne, quelles sont les solutions possibles permettant de redynamiser les territoires ruraux du pays ?

Jacques Lévy : Ce n'est pas parce qu'il y a une faible densité de population qu'il n'y a pas de dynamique. Au cours des dernières décennies, une part importante des communes qui étaient en voie de dépeuplement, se sont repeuplées grâce à la périurbanisation. Ce que l’on appelle le monde "rural" comprend en fait deux parties assez différentes. Il y a celles qui sont proches des villes, le périurbain , qui sont en croissance. Et il y a des zones à très faible densité de population, qui se trouvent dans les zones ou il n’y a pas de grandes villes et ou le dépeuplement peut continuer.

Mais cela est assez circonscrit sur la carte de la France. Ce sont surtout des zones qui sont à la fois loin des villes peu touristiques, qui ont une agriculture peu productive et une absence d’industrie. Pour ces zones, la question est donc de savoir ce qui peut être fait. Et il ne s'agit pas forcément de faire augmenter la population. On peut s’intéresser à plusieurs types de développements possibles, en partant du plus léger au plus lourd.

J'avais pu faire scandale il y a quelques années en disant "Oser le désert", notamment en évoquant la question des parcs naturels, dont l'enjeu est de valoriser des zones qui sont intéressantes du point de vue du patrimoine naturel, et leur potentiel est le sont encore plus élevé lorsqu’il n’y a pas ou peu d’habitants. On considère en tout cas que ces zones sont plus valorisées avec un habitat extrêmement léger. C'est un élément de valorisation du territoire qui est relativement récent, les Etats-Unis ont lancé cette idée au milieu du XIXe siècle et elle a eu énormément de succès depuis. Il y a donc toute une dimension du développement qui ne passe pas forcément par la présence lourde de l'habitat.

Ensuite, presque tous les endroits de la planète sont candidats au tourisme. C'est peut être le changement le plus important dans le tourisme depuis quelques décennies, en même temps que la forte croissance du phénomène touristique, on observe une croissance rapide du nombre de lieux touristiques. Auparavant, nous avions deux grands types de lieux touristiques; les stations, qui étaient liées à liées à une aménité particulière comme la mer ou la haute montagne, et les grandes villes qui ont attiré depuis toujours la majorité des flux touristiques. Mais maintenant, ce qui apparaît, c'est qu'une multitude de petites villes qui ont une histoire plus ou moins singulière, parfois un peu recréée – c'est impressionnant en Chine de ce point de vue de voir à quel point il est possible de fabriquer du pittoresque - . Mais en Europe, le patrimoine culturel peut encore être valorisé, et n'importe quel village a des bâtiments, des paysages, des traditions, un patrimoine immatériel comme la gastronomie. Cela constitue un potentiel énorme qui permet à toute société locale de produire du développement y compris lorsque elle a une faible densité. Le principe même du tourisme, c’est de chercher l'altérité, c'est l'industrie de l'ailleurs. Et tout lieu présente un intérêt par le fait même qu’il est différent des autres. En France, l'explosion des gîtes ruraux et de l'hébergement dans des régions peu peuplées est impressionnant. Tout espace peut intégrer cette dimension dans un projet de développement.