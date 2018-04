Macron face aux évêques de France : entre spirituel et identitaire, le président saura-t-il transcender la contradiction entre l’aspiration à la spiritualité et celle à l’identité ?

Atlantico : Aujourd’hui lundi, à l’invitation des évêques de France, Emmanuel Macron sera reçu aux Bernardins. Quand il s’agit du catholicisme, le Président est dans une position difficile. Selon Michael Darnton, son discours devrait mettre en avant l’importance du spirituel tout en insistant sur l’identité chrétienne. Cela reflète-t-il les enjeux du catholicisme contemporain ?

Julien Leclercq : Tout à fait, et je pense que l’intuition d’Emmanuel Macron est juste. Elle témoigne d’une grande sagesse. La négation du fait religieux et la mise à l’écart du sacré n’ont aucun sens dans l’action politique. Il ne devrait pas y avoir une fracture entre d’un côté le politique garant d’un certain laïcisme et de l’autre les croyants aux revendications toujours plus grandes. Je pense aussi qu’Emmanuel Macron panse les plaies ouvertes sous le quinquennat de François Hollande, un président qui a tout simplement ignoré voire méprisé les Chrétiens français en ne les écoutant pas lors de la Manif pour tous notamment.

La flamme du catholicisme contemporain doit être ravivée sur le plan « spirituel », avec un retour à la foi et une meilleure transmission du trésor des évangiles. L’identité, au sens où l’entend le pape Jean-Paul II, est incontournable. Dans Mémoire et identité, il rappelle combien le patriotisme est un devoir et que la spiritualité chrétienne est un des fondements essentiels de l’Europe.

Je suis en revanche gêné par l’utilisation « politicienne » du terme d’identité. Sur le fond, cela n’a rien de choquant, mais le terme a été galvaudé pour ne pas dire vidé de sa substance. L’expression a été employée à des fins électorales et pour des raisons qui – me semble-t-il – ne sont pas fidèles au message du Christ. On ne peut brandir l’étendard du christianisme pour exclure celui qui est différent. C’est pourquoi je préfère évoquer « l’âme chrétienne de la France » afin de mettre en valeur notre héritage chrétien dans toute sa splendeur, qui doit nous inspirer plutôt que nous inviter à nous retrancher derrière nos barricades. Nous pouvons tout à fait nous affirmer chrétiens pour éventuellement accueillir notre prochain. Le fanatisme islamique profite pleinement de ce vide spirituel.

Bertrand Vergely. Pour comprendre cette visite d’Emmanuel Macron aux Bernardins à l‘invitation de l’assemblée des évêques catholiques de France, il importe de se remettre dans le contexte psychologique et politique qui règne aujourd’hui. Du fait du terrorisme et des attentats terroristes il est sans cesse question de l’islam. Du fait d’un certain nombre d’exactions antisémites ainsi que du crime récent qui a eu lieu, sans compter la mémoire de la Shoah, il est sans cesse question du judaïsme. Légitimement, les évêques catholiques tiennent à rappeler que, s’ils respectent l’islam et le judaïsme, le catholicisme existe aussi. En outre, le fait qu’ils invitent Emmanuel Macron n’est pas anodin. En le recevant, les évêques tiennent incontestablement à signifier qu’ils soutiennent la République et son effort pour mettre en place une laïcité permettant une coexistence pacifique entre toutes les grandes religions. Face à l’extrémisme musulman qui rejette la République et ses lois, ils font preuve d’une laïcité active. Il y a quelques années de cela, sous la présidence de Jacques Chirac, ce dernier avait été reçu à Strasbourg par un imam déclarant « Vous êtes ici chez nous ». Cet imam, voyait sa mosquée comme un État dans l’État. Beaucoup de musulmans en France, malheureusement, ne se sentent pas Français. Les évêques catholiques se sentent français et tiennent à le rappeler. S’agissant du spirituel et de l’identitaire je ne crois pas que cela soit la façon dont les choses se présentent pour le catholicisme. Pour l’immense majorité des catholiques aujourd’hui ce qui prime c’est l’amour, la fraternité, le partage, l’ouverture à l’autre, l’ouverture au monde, l’accueil de l’étranger, du migrant, le souci des pauvres, des faibles, de ceux qui souffrent, le prochain. Thèmes archi-rebattus dans les sermons et les discours tant du pape, des évêques, des prêtres que des militants associatifs. De ce fait, cela relativise le spirituel ou bien encore l’identitaire. La quête spirituelle existe, mais elle est jugée trop abstraite, trop élitiste, pas assez morale, pas assez humaine aux yeux de nombreux croyants qui attendent de l’Église qu’elle s’engage socialement. L’identitaire existe, mais il est trop marginal, trop connoté conservateur voire ultra-conservateur, par ces mêmes croyants qui attendent de l’Église qu’elle ne soit pas « tradi » mais de son temps.