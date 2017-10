Macron s’explique : "une politique libérale, oui j’assume, mais une politique pour les riches, sûrement pas"

Il devait parler pour éviter la multiplication des bugs qui envahissaient le discours politique, les rues de Paris du côté de la place de la République, et risquaient de fragiliser sa politique.

Pour sécuriser son projet, le président de la République a d’abord fait un état des lieux de ce qu’il a réalisé depuis son installation.

En gros, il considère qu’il a réhabilité la fonction de président et restauré l‘image de "la France qui gagne" aux yeux de l'étranger et c’est vrai, il suffit d’interroger tous les expatriés qui, pour la première fois depuis longtemps, sont assez fiers du retour de la France sur la scène internationale.

Ensuite, et compte tenu de l’état économique et financier du pays, il a actionné des leviers de reprise qui agissent sur l’organisation de la gouvernance et qui stimulent les ressorts de la reprise d’activité en s’attaquant principalement au déficit de compétitivité.

Son diagnostic est simple.

La France ne fonctionne plus parce que ses entreprises ne réussissent pas à vendre leurs produits. Qu’il y ait un problème de pouvoir d’achat sans doute, mais surtout, il y a un problème d’offre. L’offre de produits et de services n’est pas compétitive. Elle est trop chère et trop faible en qualité et en valeur ajoutée. Depuis qu’il est entré en campagne, le président de la République a martelé cet état de sous-compétitivité.

Il a donc, une fois de plus à la télévision hier soir, rappelé que tous les projets de réformes qu’il a lancés visent à améliorer la compétitivité de l’appareil économique français.

Ce préambule servant à rappeler qu‘il avait déjà présenté cette équation et qu’il fait aujourd’hui ce qu’il avait promis de faire. La liste des chantiers ouverts et à venir est déjà longue : la loi travail, la loi de finances avec une réforme fiscale lourde, la réforme du système de chômage, puis de l’assurance maladie et des systèmes de retraites. Toutes ces restructurations devant s’accompagner par la mise en place d’un écosystème rénové sur trois axes.